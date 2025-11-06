logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Gustavo Petro critica ausência dos EUA na Cúpula de Líderes da COP30

Presidente colombiano também apontou responsabilidades da Europa
Rafael Cardoso - Enviado Especial
Publicado em 06/11/2025 - 17:38
Belém
Belém (PA), 06/11/2025 - Geral do plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Ao participar da abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, nesta quinta-feira (6), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, usou boa parte do tempo para criticar os Estados Unidos. Ele listou o governo do presidente Donald Trump como um dos principais responsáveis pela crise climática e a dificuldade em conter o aquecimento global.

“O presidente dos Estados Unidos não está presente aqui. E ele tem o comportamento de negar a ciência. Com isso, parte da sociedade está fechando os olhos e indo para o abismo. Donald Trump não está certo, porque nós podemos ver claramente o colapso que vai acontecer se os Estados Unidos não descarbonizarem a economia”, atacou Petro.

Ele destacou o que entende como ameaças de invasão e ataques dos EUA à soberania de países latino-americanos, em especial Colômbia, Venezuela e Cuba, sob pretexto de combate ao narcotráfico.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O mandatário colombiano também apontou as responsabilidades da Europa, que, segundo ele, prefere investir em armamentos e guerras a assumir compromissos mais efetivos em prol do meio ambiente. Petro disse que “a Rússia não é o inimigo, a crise climática é o inimigo”.

“É preciso reconhecer que, depois de 29 COPs e muitos discursos, nós estamos diante de um fracasso. E isso acontece, em primeiro lugar, por causa dos lobbies do petróleo, carbono e gás, que privilegiam o lucro ao invés da vida. Isso é imoral. Estamos próximos de sair de um patamar de mudança climática para o de colapso climático, o que significa o ponto de não retorno. Em outras palavras, a morte da nossa existência nesse planeta. Literalmente, o apocalipse”, concluiu Petro.

Relacionadas
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Aldeia Vista Alegre do Capixauã. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende em artigo atuação para além dos discursos na COP30
Belém (PA), 06/11/2025 - Geral do plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
COP30 precisa concretizar palavras do presidente Lula, dizem entidades
Edição:
Sabrina Craide
cop30 Estados Unidos Gustavo Petro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante lançamento da TFFF (Fundo de Florestas Tropicais para Sempre), durante a COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Na Cúpula do Clima, Lula promete ampliar proteção de áreas marinhas
qui, 06/11/2025 - 19:00
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Economia Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
qui, 06/11/2025 - 18:45
floresta Amazônica
Meio Ambiente Entenda como funciona o Fundo Florestas Tropicais para Sempre
qui, 06/11/2025 - 18:43
Brasília, 21/07/2023, A estudante Júlia, mexe em seu celular. Sonhos das juventudes: políticas ajudam a potencializar trajetórias e criar oportunidades. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos SaferNet tira dúvidas de pais e mães sobre segurança na internet
qui, 06/11/2025 - 18:41
raphinha, seleção brasileira, eliminatórias
Esportes Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa
qui, 06/11/2025 - 18:27
Belém (PA), 06/11/2025 - S.Exa. Andreas Bjelland Eriksen, ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Risco de não investir em florestas é elas desaparecerem, diz Noruega
qui, 06/11/2025 - 18:27
Ver mais seta para baixo