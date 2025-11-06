Gustavo Petro critica ausência dos EUA na Cúpula de Líderes da COP30
Ao participar da abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, nesta quinta-feira (6), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, usou boa parte do tempo para criticar os Estados Unidos. Ele listou o governo do presidente Donald Trump como um dos principais responsáveis pela crise climática e a dificuldade em conter o aquecimento global.
“O presidente dos Estados Unidos não está presente aqui. E ele tem o comportamento de negar a ciência. Com isso, parte da sociedade está fechando os olhos e indo para o abismo. Donald Trump não está certo, porque nós podemos ver claramente o colapso que vai acontecer se os Estados Unidos não descarbonizarem a economia”, atacou Petro.
Ele destacou o que entende como ameaças de invasão e ataques dos EUA à soberania de países latino-americanos, em especial Colômbia, Venezuela e Cuba, sob pretexto de combate ao narcotráfico.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O mandatário colombiano também apontou as responsabilidades da Europa, que, segundo ele, prefere investir em armamentos e guerras a assumir compromissos mais efetivos em prol do meio ambiente. Petro disse que “a Rússia não é o inimigo, a crise climática é o inimigo”.
“É preciso reconhecer que, depois de 29 COPs e muitos discursos, nós estamos diante de um fracasso. E isso acontece, em primeiro lugar, por causa dos lobbies do petróleo, carbono e gás, que privilegiam o lucro ao invés da vida. Isso é imoral. Estamos próximos de sair de um patamar de mudança climática para o de colapso climático, o que significa o ponto de não retorno. Em outras palavras, a morte da nossa existência nesse planeta. Literalmente, o apocalipse”, concluiu Petro.