Meio Ambiente

IBGE lança mapa na COP30 destacando o Pará no centro do mundo 

Iniciativa evidencia a dimensão territorial da Amazônia Legal
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 19:44
Rio de Janeiro 
Brasília (DF) 12/11/2025 – Belém, o Pará e o Brasil estāo no centro do mundo com a COP 30! Foto: IBGE Comunica / X
© IBGE Comunica / X

A cidade de Belém ganhou o centro do mundo em um novo mapa-múndi que será lançado nesta quinta-feira (13), durante a COP30, na capital paraense.

A iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Superintendência Estadual no Pará, propõe uma releitura cartográfica que coloca o estado no coração do planeta e no centro das discussões globais sobre o clima e o futuro da Amazônia.

O Mapa-múndi invertido — Pará no centro do mundo inverte a lógica tradicional do mapa-múndi: o hemisfério Sul aparece na parte superior e o hemisfério Norte, na inferior, deslocando o ponto de referência habitual e trazendo o Brasil e a Amazônia para o centro da visão global.

>> Acompanhe a cobertura da EBC na COP30

O  IBGE destacou que a iniciativa busca valorizar Belém como capital simbólica do Brasil durante a COP30. O mapa também evidencia a dimensão territorial da Amazônia Legal, abrangendo os nove estados brasileiros e os países vizinhos que compartilham a maior floresta tropical do planeta.

“A inversão do mapa-múndi com Belém e o Brasil no centro pelo IBGE é também um ato propositivo de descolonização cognitiva. Simboliza que o modo como se representa o espaço está profundamente conectado ao protagonismo da COP30”, afirmou o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.

Segundo ele, o novo mapa propõe uma reflexão sobre a forma como o mundo é tradicionalmente representado.

“Ao colocar o Pará no centro, destacamos não apenas uma nova perspectiva geográfica, mas também simbólica — que valoriza o protagonismo da Amazônia e de seus povos nas discussões globais sobre o futuro do meio ambiente. Essa inversão nos lembra que o olhar sobre o mundo pode (e deve) mudar, reconhecendo a importância de diferentes territórios e realidades na construção de um planeta mais equilibrado e sustentável”, acrescentou.

Edição:
Sabrina Craide
cop30 Belém IBGE mapa-mundi
