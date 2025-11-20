Meio Ambiente
Incêndio atinge parte do pavilhão da COP30, em Belém
Chamas começaram na área da Blue Zone
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 14:35
Belém
Versão em áudio
Um foco de incêndio atingiu a área da Blue Zone da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Não há informações sobre feridos e o público foi evacuado do local.
As atividades do evento, que está na fase final de negociação, foram temporariamente suspensas.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que as primeiras informações indicam que o fogo começou na área do estande da China. Segundo ele, as lonas do pavilhão são antichamas, o que impediu a propagação do fogo.
"Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã", destacou Sabino.
De acordo com o ministro, não há feridos.
*Em atualização
