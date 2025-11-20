logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Incêndio atinge parte do pavilhão da COP30, em Belém

Chamas começaram na área da Blue Zone
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 14:35
Belém
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Reprodução de vídeo.
© Reprodução de vídeo.

Um foco de incêndio atingiu a área da Blue Zone da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Não há informações sobre feridos e o público foi evacuado do local. 

As atividades do evento, que está na fase final de negociação, foram temporariamente suspensas.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que as primeiras informações indicam que o fogo começou na área do estande da China. Segundo ele, as lonas do pavilhão são antichamas, o que impediu a propagação do fogo. 

"Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã", destacou Sabino.

De acordo com o ministro, não há feridos. 

*Em atualização

Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 incêndio Blue Zone
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol
qui, 20/11/2025 - 14:54
Brasília (DF), 20/05/2025 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Messias diz que recebe com honra indicação ao STF
qui, 20/11/2025 - 14:46
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Reprodução de vídeo.
Meio Ambiente Incêndio atinge parte do pavilhão da COP30, em Belém
qui, 20/11/2025 - 14:35
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país
qui, 20/11/2025 - 14:11
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF
qui, 20/11/2025 - 13:21
Carol Solberg e Rebecca avançam às quartas do Mundial de Vôlei de praia 2025
Esportes Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia
qui, 20/11/2025 - 13:12
Ver mais seta para baixo