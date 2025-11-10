logo ebc
Livro aborda produção sustentável em meio à mudança climática

Publicação bilíngue da Embrapa traz soluções para agricultura
Gilberto Costa – repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 19:09
Rio de Janeiro
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lança nesta terça-feira (11), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, o livro Ciência para o Clima e Soluções da Agricultura Brasileira. O livro traz uma abordagem sobre estratégias, tecnologias e indicadores de adaptação à mudança climática e de controle de emissões de gases de efeito estufa na agricultura tropical.

A publicação reúne a experiência da estatal e de parceiros acumulada ao longo deste século com a criação de sistemas produtivos sustentáveis, uso de tecnologias de mitigação e adaptação, e elaboração de metodologias para mensurar emissões e remoções de gases de efeito estufa.

Escrito em linguagem simples para agricultores e para aqueles que definem políticas públicas, o livro da Embrapa traz alternativas para adaptar a agricultura à mudança climática e também reduzir as emissões do setor, explica o pesquisador Giampaolo Queiroz Pellegrino, da Embrapa Digital Campinas (SP), coordenador do portfólio Clima, Recursos Naturais e Transformação Ecológica.

Segundo ele, vários setores do agronegócio, especialmente exportadores, são sensíveis à questão ambiental porque “o mercado internacional é regulado e impõe barreiras” a quem consome floresta. Esse mercado “quer comprar produtos com baixa pegada de carbono, produtos desvinculados do desmatamento.”

A publicação é gratuita e está disponível em português e em inglês na internet. Clique aqui para acessar.

Ao lançar o livro bilíngue em uma conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, como é a COP30, a publicação ganha dimensão internacional.

“A proposta é essa. A agricultura do Brasil é uma das mais importantes em ambientes tropicais e subtropicais. Nossas soluções não servem somente para o Brasil, mas para outros países que também se encontram nessa zona climática”, detalha Beata Emoke Madari, pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás), e especialista em emissão de gás de efeito estufa, secreção de carbono no solo e eu no balanço de carbono de sistemas agropecuários.

Beata e Giampaolo são editores da publicação que conta com a colaboração de mais de 50 autores em sete capítulos sobre o futuro da agricultura diante das mudanças do clima.

