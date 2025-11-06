Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de reuniões bilaterais em Belém com a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, e com o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape, no contexto da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A mandatária surinamesa, Geerlings-Simons, ressaltou que seu país é um dos três únicos do mundo carbono-negativos, com cerca de 90% do território coberto por florestas. Ela formalizou a adesão ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e manifestou interesse em ampliar cooperação com o Brasil em políticas sociais e na agricultura, com destaque para o Bolsa Família e os trabalhos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Lula parabenizou a presidente por ser hoje a única mulher a chefiar um país sul-americano e lembrou que Brasil e Suriname já tiveram mais de dez encontros de alto nível desde 2023. Ele reforçou a intenção de expandir a integração viária e elétrica entre os dois países. Lula indicou Simone Tebet para representar o Brasil nas celebrações de 50 anos da independência do Suriname, no próximo dia 25 de novembro.

O premiê James Marape afirmou que participava de uma COP pela primeira vez. Ele defendeu a inclusão da agenda de florestas no centro do debate climático e manifestou apoio ao TFFF. Também destacou o engajamento de seu país em favor do financiamento da conservação florestal e da regulamentação de mercados de carbono.

Marape disse ainda ter interesse em ampliar a cooperação bilateral em agricultura e energia, e anunciou que Papua Nova Guiné abrirá embaixada em Brasília. Ele convidou o Brasil a abrir missão em Porto Moresby. Lula sugeriu uma visita de trabalho ao país para aprofundar as discussões e se comprometeu a avaliar a abertura da representação brasileira.