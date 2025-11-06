logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30

Encontros trataram de cooperação, clima e Fundo Florestas Tropicais
Rafael Cardoso - Enviando especial
Publicado em 06/11/2025 - 10:35
Belém
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com a Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Museu Paraense Emílio Goeldi – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de reuniões bilaterais em Belém com a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, e com o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape, no contexto da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A mandatária surinamesa, Geerlings-Simons, ressaltou que seu país é um dos três únicos do mundo carbono-negativos, com cerca de 90% do território coberto por florestas. Ela formalizou a adesão ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e manifestou interesse em ampliar cooperação com o Brasil em políticas sociais e na agricultura, com destaque para o Bolsa Família e os trabalhos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Lula parabenizou a presidente por ser hoje a única mulher a chefiar um país sul-americano e lembrou que Brasil e Suriname já tiveram mais de dez encontros de alto nível desde 2023. Ele reforçou a intenção de expandir a integração viária e elétrica entre os dois países. Lula indicou Simone Tebet para representar o Brasil nas celebrações de 50 anos da independência do Suriname, no próximo dia 25 de novembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O premiê James Marape afirmou que participava de uma COP pela primeira vez. Ele defendeu a inclusão da agenda de florestas no centro do debate climático e manifestou apoio ao TFFF. Também destacou o engajamento de seu país em favor do financiamento da conservação florestal e da regulamentação de mercados de carbono.

Marape disse ainda ter interesse em ampliar a cooperação bilateral em agricultura e energia, e anunciou que Papua Nova Guiné abrirá embaixada em Brasília. Ele convidou o Brasil a abrir missão em Porto Moresby. Lula sugeriu uma visita de trabalho ao país para aprofundar as discussões e se comprometeu a avaliar a abertura da representação brasileira.

 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 05/11/2025 – Presidentes da COP29 e COP30 apresentam Mapa do Caminho de Baku a Belém para mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático. Foto: Rafa Neddermeyer/COP30
COP30 pretende mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático
Brasília (DF), 29/09/2025 – Cerimônia de posse do Senhor Ministro Edson Fachin e do Senhor Ministro Alexandre de Moraes como Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Presidente do STF anuncia que vai participar da COP30
Brasília (DF) 04/04/2023 Central de atendimento do Ligue 180. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Mulheres vítimas de violência têm canal de atendimento na COP30
Edição:
Valéria Aguiar
cop30 presidente Lula líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30). Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Mais de 70 presidentes e representantes de países chegam a Belém
qui, 06/11/2025 - 11:20
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral PF cumpre mandados de busca sobre fraude em licitação em São Sebastião
qui, 06/11/2025 - 11:14
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Justiça STF suspende todos os processos do país sobre Moratória da Soja 
qui, 06/11/2025 - 11:00
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Internacional Papa volta a defender solução de dois Estados ao receber Abbas
qui, 06/11/2025 - 10:50
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com a Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Museu Paraense Emílio Goeldi – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30
qui, 06/11/2025 - 10:35
Rio de Janeiro (RJ), 18/11/2024 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum durante abertura do G20, no MAM, na zona central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Internacional Presidente mexicana apresenta projeto para criminalizar assédio
qui, 06/11/2025 - 10:29
Ver mais seta para baixo