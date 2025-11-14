logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

MAB celebra decisão judicial contra mineradora BHP no caso Mariana

Movimento dos Atingidos por Barragens participa da COP30, em Belém
Rafael Cardoso - Enviado especial
Publicado em 14/11/2025 - 13:55
Belém
O distrito de Barra Longa (MG), atingido pelo rompimento da Barragem do Fundão, espera por reconstrução - Foto José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) celebrou a decisão da justiça inglesa de condenar a mineradora BHP pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. A empresa é acionista da Samarco. Na época, foram despejadas toneladas de dejetos provenientes da mineração sobre comunidades e rios. Dezenove pessoas morreram no acidente.

A reportagem da Agência Brasil conversou com Letícia Oliveira, coordenadora nacional do MAB, durante a Cúpula dos Povos, evento organizado por movimentos sociais como contraponto à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorre em Belém.

Letícia é bióloga e mora em Mariana. Para ela, a decisão da justiça inglesa representa, ao mesmo tempo, um marco e uma cobrança.

“É uma conquista muito grande para os atingidos e atingidas receber essa notícias dez anos depois do rompimento. É muito tarde, mas é importante. A sensação é de que a justiça começa a ser feita. É muito importante para pressionar as empresas e a justiça brasileira a tomarem outras ações”, disse a coordenadora do MAB.

Letícia disse esperar que as mineradoras também sejam punidas no Brasil. Para o MAB, o entendimento é de que a sentença do Tribunal Superior de Justiça de Londres abre um precedente de condenação internacional: uma empresa estrangeira que comete crimes no Brasil pode ser julgada e condenada no país de origem dela.

Agora, o caso entra em uma nova fase, que pode levar até um ano para definir o valor e as condições da reparação para os atingidos em Mariana.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Movimento internacional

O MAB e outras organizações de 45 países lançaram na Cúpula dos Povos o Movimento Internacional de Atingidos por Barragens, Crimes Socioambientais e Crise Climática.

O encontro reuniu 200 delegados dos cinco continentes, incluindo atingidos por hidrelétricas, mineração, barragens de rejeitos, enchentes, petróleo e impactos da transição energética. 

 “Queremos denunciar tudo que é feito com os atingidos. Todas essas falsas soluções que são apresentadas para a crise climática e que, na verdade, o que as empresas querem é fazer do problema climático um negócio, assim como as mineradoras fizeram um negócio da reparação na Bacia do Rio Doce nesses 10 anos”, disse a coordenadora do MAB.

Letícia defende que a solução dos problemas ambientais e sociais passa pelos movimentos  organizações sociais, que "precisam de articulação e mais poder”.

Relacionadas
Brasília (DF) 14/11/2025 – Protesto na entrada principal da COP30. Foto: Gabriel Corrêa/Rádio Nacional
Em protesto pacífico, indígenas Munduruku cobram participação na COP30
Belém (PA), 13/11/2025 - Lideranças extrativistas e apoiadores usando porangas na cabeça, participam da marcha
Extrativistas marcham na COP por reconhecimento na proteção florestal
Mariana (MG) - Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Desastre de Mariana completa 10 anos e moradores ainda buscam justiça
Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 Mariana Vale BHP MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 14/11/2025 - Indígenas Munduruku do Baixo Tapajós se reúnem com autoridades, entre elas o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajaras, no auditório do Tribunal de Justiça de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Após protesto, indígenas Munduruku são recebidos por presidente da COP
sex, 14/11/2025 - 14:30
O distrito de Barra Longa (MG), atingido pelo rompimento da Barragem do Fundão, espera por reconstrução - Foto José Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente MAB celebra decisão judicial contra mineradora BHP no caso Mariana
sex, 14/11/2025 - 13:55
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões
sex, 14/11/2025 - 13:52
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
sex, 14/11/2025 - 13:46
Liniker poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Cultura Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025
sex, 14/11/2025 - 13:34
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
Geral Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC
sex, 14/11/2025 - 13:31
Ver mais seta para baixo