Mais de 70 presidentes e representantes de países chegam a Belém
Chefes de Estado, líderes de governos e representantes de alto nível de mais de 70 países estão em Belém para participar da Cúpula do Clima nos próximos dois dias. Considerando embaixadores e pessoal diplomático, a lista ultrapassa uma centena de governos estrangeiros representados na capital paraense.
O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro. O objetivo é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática.
A abertura da cúpula será feita pelo presidente brasileiro, no fim da manhã desta quinta-feira (6). À tarde, haverá uma plenária com o tema 'Clima e Natureza, Florestas e Oceanos'. Na sexta-feira (7), mais duas plenárias estão previstas. Centenas de discursos dos chefes de delegações estão agendados ao longo desse período, e Lula manterá reuniões bilaterais com diversos líderes, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unidos, Keir Starmer.
Também hoje, depois de abrir a plenária, o presidente vai receber as lideranças mundiais em um almoço oficial para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês). Durante o almoço Lula vai falar aos líderes sobre a importância da manutenção desse fundo para auxílio aos países que mantêm florestas tropicais, como é o caso do Brasil e outros oito que têm a floresta amazônica em seus territórios.
Na prática, a Cúpula do Clima busca dar peso político às negociações que se seguirão pelas próximas duas semanas de COP. A cada ano, um país recebe o encontro, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Esse documento foi adotado por diversos países em 1992, justamente em uma conferência no Brasil, a Rio-92. Desde então, a meta geral passou a ser a de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
As COPs começaram em 1995, na Alemanha. Agora, 30 anos depois, vai ser a vez de o Brasil reunir líderes de todo o mundo, pela primeira vez realizado na Floresta Amazônica, bioma considerado essencial no equilíbrio climático global.
O principal objetivo da COP é definir medidas necessárias para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até o final deste século, acelerando a implementação do que foi negociado nas COPs anteriores, principalmente a de 2015, em Paris.
Veja a lista de chefes de delegações presentes à Cúpula do Clima, em Belém
Chefes de Estado
Chile – Gabriel Boric Font (Presidente)
Colômbia – Gustavo Petro (Presidente)
Comores – Azali Assoumani (Presidente)
Congo Brazzaville – Denis Sassou N’Guesso (Presidente)
Finlândia – Alexander Stubb (Presidente)
França – Emmanuel Macron (Presidente)
Guiana – Irfaan Ali (Presidente)
Honduras – Xiomara Castro (Presidente)
Letônia – Edgars Rinkēvičs (Presidente)
Moçambique – Daniel Francisco Chapo (Presidente)
Mônaco – Albert II (Príncipe / Chefe de Estado)
Namíbia – Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)
Palau – Surangel Whipps Jr. (Presidente)
Reino Unido – William (Príncipe)
República Democrática do Congo – Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)
Síria – Ahmad Al Sharaa (Presidente)
Suécia – Carlos XVI Gustavo e Sílvia (Rei e Rainha)
Suriname – Jennifer Simons (Presidente)
Chefes de Governo
Alemanha – Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-ministro)
Antígua e Barbuda – Gaston Alphonso Browne (Primeiro-ministro)
Barbados – Mia Amor Mottley (Primeira-ministra)
Espanha – Pedro Sánchez (Presidente do governo)
Eswatini (Suazilândia) – Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-ministro)
Irlanda – Micheál Martin (Primeiro-ministro)
Noruega – Jonas Gahr Støre (Primeiro-ministro)
Países Baixos – Dick Schoof (Primeiro-ministro)
Papua-Nova Guiné – James Marape (Primeiro-ministro)
Portugal – Luís Montenegro (Primeiro-ministro)
Reino Unido – Keir Starmer (Primeiro-ministro)
Santa Sé (Vaticano) – Cardeal Pietro Parolin (Secretário de Estado)
Vice-presidentes
Benin – Chabi Talata (Vice-presidente)
Equador – María José Pinto (Vice-presidente)
Iêmen – Brigadeiro-General Tarik Saleh (Vice-presidente)
Nigéria – Kashim Shettima (Vice-presidente)
Quênia – Kithure Kindiki (Vice-presidente)
Turquia – Cevdet Yılmaz (Vice-presidente)
Ministros e outros representantes de Alto Nível
China – Ding Xuexiang (Vice-primeiro-ministro)
Cuba – Eduardo Martínez Díaz (Vice-primeiro-ministro)
Eslovênia – Tanja Fajon (Vice-primeira-ministra e Ministra dos Negócios Estrangeiros e Europeus)
Guiné Equatorial – Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-primeiro-ministro)
Itália – Antonio Tajani (Vice-primeiro-ministro e Ministro das Relações Exteriores)
Lesoto – Nthomeng Majara (Vice-primeira-ministra)
Somália – Salah Ahmed Jama (Vice-primeiro-ministro)
Azerbaijão – Deputada Sahiba Gafarova (Presidente da Assembleia Nacional)
Indonésia – Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para o Clima)
Costa do Marfim (Côte d’Ivoire) – Leon Kacou Adom (Ministro das Relações Exteriores, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)
São Tomé e Príncipe – Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)
Azerbaijão – Mukhtar Babayev (Presidente da COP29)
Ilhas Marshall – Kalani Kaneko (Ministro das Relações Exteriores)
Irã – Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para Assuntos Ambientais)
México – Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)
Quirguistão (Kyrgyzstan) – Edil Baisalov (Vice-presidente do Conselho de Ministros)
Venezuela – Yván Gil Pinto (Ministro das Relações Exteriores)
África do Sul – Dion George (Ministro das Florestas, Pesca e Meio Ambiente)
Austrália – Josh Wilson (Ministro-Adjunto para Mudança Climática e Energia)
Bahrein – Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)
Cabo Verde – Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e do Ambiente)
Croácia – Marija Vučković (Ministra do Meio Ambiente)
Egito – Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e Ministra interina do Meio Ambiente)
Gâmbia – Rohey John Manjang (Ministra do Meio Ambiente, Mudança Climática e Recursos Naturais)
Gana – Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro de Terras e Recursos Naturais)
Iraque – Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)
Jordânia – Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)
Kuwait – Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)
Libéria – Dr. Yarkpawolo (Diretor executivo da Agência de Proteção Ambiental)
Líbia – Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)
Mauritânia – Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministra do Meio Ambiente)
Mianmar – Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e da Conservação Ambiental)
Omã – Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)
República Dominicana – Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)
Ruanda – Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)
Rússia – Ruslan Edelgeriev (Enviado Presidencial Especial para Mudança Climática)
São Cristóvão e Névis – Joyelle Clarke (Ministra do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Fortalecimento Comunitário)
Serra Leoa – Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)
Sudão do Sul – Josephine Napwon Cosmos (Ministra do Meio Ambiente e das Florestas)
Tajiquistão – Bahodur Sheralizoda (Ministro do Meio Ambiente)
Togo – Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)
Tuvalu – Maina Vakafua Talia (Ministro dos Assuntos Internos, Mudança Climática e Meio Ambiente)
Zimbábue – Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)
Embaixadores e representantes diplomáticos
Albânia – Embaixador Genti Bendo
Arábia Saudita – Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro da Energia)
Armênia – Robert Abisoghomonyan (Vice-ministro das Relações Exteriores)
Áustria – Andreas Stadler (Embaixador)
Bélgica – Chris Hoornaert (Embaixador)
Camboja – Nguon Hong Prak (Embaixador)
Canadá – Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)
Chipre – Vasilios Philippou (Embaixador)
Coreia do Norte – Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)
Coreia do Sul – Yeonghan Choi (Embaixador)
Dinamarca – Ole Thonke (Embaixador para o Clima e Secretário-Adjunto de Política de Desenvolvimento)
Dominica – Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)
Eslováquia – Katarína Tomková (Embaixadora)
Geórgia – Zurab Mchedlishvili (Embaixador)
Grécia – Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)
Ilhas Salomão – Thaddeus Atkin Siota (Secretário-Adjunto do Ministério do Meio Ambiente)
Japão – Misako Takahashi (Embaixadora para a Mudança Climática)
Mongólia – Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores)
Niue – Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do Serviço Meteorológico)
Nepal – Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério das Florestas e Meio Ambiente)
Palestina – Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU e Embaixador no Brasil)
Panamá – Flavio Mendez (Embaixador)
Polônia – Andrzej Cieszkowski (Embaixador)
Seicheles – Jeannette Ethelberge Larue (Diretora-Geral de Educação Pública e Engajamento Comunitário)
Sérvia – Aleksandar Ristić (Embaixador)
Singapura – Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudança Climática)
Tanzânia – John Stephen Simbachawene (Embaixador)
Uganda – Adonia Ayebare (Embaixador)
Organizações internacionais e outras autoridades
União Africana – Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da UA)
União Europeia (Comissão Europeia) – Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)
União Europeia (Conselho Europeu) – António Costa (Presidente do Conselho Europeu)
Nações Unidas – António Guterres (Secretário-Geral)
PNUMA (ONU Meio Ambiente) – Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança Climática)