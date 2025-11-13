Marinha e BNDES apresentam projeto para situações emergenciais

A Marinha e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentaram, nesta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, o projeto piloto da Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais, criada para atuar em situações emergenciais, prestar auxílio humanitário e executar operações de resgate e logística em áreas atingidas por desastres naturais e ambientais.

A tropa, concebida no âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais, é uma força de pronto emprego, anfíbia e expedicionária, com estrutura capaz de operar em missões complexas: desde o salvamento de populações isoladas até o apoio logístico em regiões de difícil acesso.

“O Brasil vem se preparando para responder com eficiência e rapidez a eventos extremos que têm se tornado mais frequentes. A parceria com a Marinha reforça o compromisso do BNDES com o desenvolvimento sustentável e a proteção da vida”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O projeto foi apresentado durante seminário que reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir estratégias de preparação e resposta a crises humanitárias, além de fortalecer a cooperação civil e militar diante do aumento da frequência e intensidade dos desastres ambientais e climáticos.

Outro destaque do encontro foi a assinatura de um protocolo de intenções entre a Marinha e o Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (UN OCHA), voltado ao aprimoramento das ações conjuntas de resposta humanitária no continente americano.

O lançamento ocorreu durante o Seminário Internacional de Operações Humanitárias e Resposta a Desastres, promovido pelo Programa Pró-Defesa, que segue até esta sexta-feira (14), no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no Rio de Janeiro.