logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Marinha e BNDES apresentam projeto para situações emergenciais

Ação visa prestar auxílio humanitário para desastres naturais
Rio de Janeiro
Publicado em 13/11/2025 - 14:58
Rio de Janeiro
Belém (PA) 07/11/2025 - Marinha, BNDES e Cemaden assinam protocolo de intenções para prevenção de desastres naturais em Belém (PA). A cerimônia contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação(MCTI), Luciana Santos,; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante e o Comandante da MB, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil.

A Marinha e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentaram, nesta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, o projeto piloto da Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais, criada para atuar em situações emergenciais, prestar auxílio humanitário e executar operações de resgate e logística em áreas atingidas por desastres naturais e ambientais.

A tropa, concebida no âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais, é uma força de pronto emprego, anfíbia e expedicionária, com estrutura capaz de operar em missões complexas: desde o salvamento de populações isoladas até o apoio logístico em regiões de difícil acesso.

“O Brasil vem se preparando para responder com eficiência e rapidez a eventos extremos que têm se tornado mais frequentes. A parceria com a Marinha reforça o compromisso do BNDES com o desenvolvimento sustentável e a proteção da vida”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O projeto foi apresentado durante seminário que reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir estratégias de preparação e resposta a crises humanitárias, além de fortalecer a cooperação civil e militar diante do aumento da frequência e intensidade dos desastres ambientais e climáticos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Outro destaque do encontro foi a assinatura de um protocolo de intenções entre a Marinha e o Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (UN OCHA), voltado ao aprimoramento das ações conjuntas de resposta humanitária no continente americano.

O lançamento ocorreu durante o Seminário Internacional de Operações Humanitárias e Resposta a Desastres, promovido pelo Programa Pró-Defesa, que segue até esta sexta-feira (14), no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no Rio de Janeiro.

 

Relacionadas
São Paulo (SP) 31/08/2024 - Paulistanos aproveitam o calor em São Paulo no Parque do Ibirapuera.. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
Maricá-RJ 06/10/2023, Um forte temporal fez estragos na cidade Niterói, Maricá e na UFF. Foto: Marcos Fabrício/ Divulgação
Especialista explica influência da ação humana nos extremos climáticos
Edição:
Valéria Aguiar
Projeto Marinha BNDES situações emergenciais Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
qui, 13/11/2025 - 16:20
Lajeado (RS), 19/05/2024 – CHUVAS RS- PONTE FLUTUANTE - A ponte que atravessava o Rio Forqueta, afluente do Rio Taquari, levando as pessoas de Lajeado até Arroio de Meio desabou com a cheia do rio, deviado às últimas fortes chuvas. Centenas de pessoas estão passando diariamente por uma passarela flutuante que liga as cidades. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
qui, 13/11/2025 - 16:12
Greve de caminhoneiros provoca fila para abastecimento de combustível em posto de gasolina no Rio de Janeiro.
Justiça Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging
qui, 13/11/2025 - 16:07
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: países amazônicos anunciam monitoramento conjunto da floresta
qui, 13/11/2025 - 16:06
Árvores da espécie Caesalpinia peltophoroides, conhecida popularmente como Sibipiruna, enfeitam a cidade de Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente COP30: Brasil lança plano nacional para aumentar arborização urbana
qui, 13/11/2025 - 15:36
Belém (PA), 12/11/2025 - Abertura da Cúpula dos Povos na COP 30, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Justiça COP: proteção ambiental e luta indígena são indissociáveis, diz Fachin
qui, 13/11/2025 - 15:33
Ver mais seta para baixo