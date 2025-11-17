logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Na COP, Brasil anuncia iniciativa global para proteção de terras

Meta coletiva é proteger 160 milhões de hectares
Fabiola Sinimbu - Enviada Especial
Publicado em 17/11/2025 - 17:54
Belém
Belém (PA), 17/11/2025 - Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante cerimônia de assinatura de alto nível que marca a implementação concreta do anúncio político feito pelos Chefes de Estado durante a Cúpula de Líderes Mundiais na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Brasil lançou nesta segunda-feira (17) a primeira iniciativa global dedicada a garantir os direitos territoriais de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais, com a meta coletiva de proteger 160 milhões de hectares. Ao todo, 15 países apoiaram a iniciativa.

Junto com o anúncio, Alemanha, Noruega, Holanda, Reino Unido e mais 27 filantropias renovaram o compromisso para Florestas e Posse da Terra (Pledge 2.0), de apoio aos direitos fundiários com um novo aporte de US$ 1,8 bilhão em financiamento entre 2026 e 2030.

Segundo a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, o Pledge 2.0 complementa e reforça os objetivos do Compromisso Intergovernamental sobre Posse da Terra da Parceria de Líderes para Florestas e Clima.

“Essas ações demonstram um momento político e financeiro crescente que apoia diretamente os verdadeiros guardiões e guardiãs da floresta. Como parte do nosso compromisso, o Brasil anuncia a regularização e proteção de 63 milhões de hectares de terras indígenas e quilombolas até 2030”, declarou.

Segundo a ministra, desse total, 4 milhões de hectares são em territórios quilombolas e os outros 59 milhões são territórios distribuídos em dez territórios indígenas com processos na câmaras de destinação de áreas pública que serão incorporados pelo Plano Integrado de Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

Os países também anunciaram esforços para aumentar o percentual de financiamento direto de longo prazo e flexível, garantindo que as comunidades tenham poder decisório sobre a utilização dos recursos, além da garantia do direito de consulta livre, prévia e informada, sobre as decisões que impactem seus territórios, conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Segundo a ministra, os novos compromissos avançam no sentido de criar as condições necessárias para que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) cumpra sua destinação de mínimo 20% dos pagamentos por serviços florestais aos povos indígenas e comunidades locais.

Relacionadas
Belém (PA), 17/11/2025 - Dia da Juventude na COP30: Jovem Campeã do Clima recebe 30 crianças em diálogo sobre ação climática. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância
Tamandaré (PE), 25/10/2023 - O coral-de-fogo (Millepora alcicornis) no recife Pirambu, na APA Costa dos Corais. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
COP30: Coalizão Corais do Brasil trabalhará por conservação de recifes
Belém (PA), 17/11/2025 - Entrada de onde está acontecendo a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), pela noite. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Entenda os pontos em negociação na retal final da COP30
Edição:
Lílian Beraldo
indígenas quilombolas Sonia Guajajara cop30
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 17/11/2025 - Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante cerimônia de assinatura de alto nível que marca a implementação concreta do anúncio político feito pelos Chefes de Estado durante a Cúpula de Líderes Mundiais na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Ministra anuncia publicação de 10 portarias de demarcação indígena
seg, 17/11/2025 - 18:05
26.04.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à planta de produção de insulina da Biomm, em Nova Lima/MG. Foto: Ricardo Stuckert /PR
Geral Brasil recebe primeiro lote de insulina glargina para diabetes tipo 2
seg, 17/11/2025 - 18:03
Belém (PA), 17/11/2025 - Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante cerimônia de assinatura de alto nível que marca a implementação concreta do anúncio político feito pelos Chefes de Estado durante a Cúpula de Líderes Mundiais na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Na COP, Brasil anuncia iniciativa global para proteção de terras
seg, 17/11/2025 - 17:54
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Saúde Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
seg, 17/11/2025 - 17:39
Esplanada dos Ministérios (Arquivo/Agência Brasil)
Política Governo publica lei que torna comunicação pública mais clara e simples
seg, 17/11/2025 - 16:59
Belém (PA), 17/11/2025 - Dia da Juventude na COP30: Jovem Campeã do Clima recebe 30 crianças em diálogo sobre ação climática. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância
seg, 17/11/2025 - 16:41
Ver mais seta para baixo