ONU pede ao governo reforço na segurança da COP30 após protesto

Depois do protesto registrado na última terça-feira (11), quando um grupo de manifestantes e indígenas tentou ocupar a área da Zona Azul da COP30, onde são realizadas as negociações da conferência, a Organização das Nações Unidas (ONU) encaminhou uma carta pedindo para que o governo federal reforce a segurança nas imediações do evento.

O documento foi enviado para a Casa Civil da Presidência da República, que não divulgou o seu teor. A segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS, na sigla em inglês), que define como serão protegidas todas as áreas em seu interior.

Em nota, a Casa Civil disse que não esteve envolvida na tomada de decisão das forças de segurança pública referente aos protestos do dia 11. Segundo a pasta, todas as solicitações da ONU têm sido atendidas.

“Ontem os Governos Federal e Estadual, juntamente com o UNDSS, realizaram a reavaliação dos meios e quantitativos policiais para preservação dos perímetros de segurança, áreas Laranja e Vermelha, da COP30 que também foram ampliados.”

A Casa Civil disse que houve reposicionamento e ampliação de forças. Entre as medidas tomadas estão a ampliação do espaço intermediário entre as Zonas Azul e Verde, com o objetivo de aumentar a prevenção de incidentes semelhantes.

Também foi determinada a ação conjunta da Força Nacional e Polícia Federal na Zona Verde e o fortalecimento do perímetro com instalação de gradis, barreiras metálicas e estruturas de contenção adicionais em pontos vulneráveis.

Foram adotadas medidas para melhorar a climatização dos espaços, com a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas tendas e de unidades adicionais do modelo sprint nas salas com falhas de climatização. Além da correção de goteiras após o rompimento de calhas no Media Center e Posto de Saúde.

Protesto

Na terça-feira, as entradas e saídas da Blue Zone, área que concentra as negociações da COP30, foram fechadas no começo da noite, depois que um grupo de manifestantes tentou entrar no local. Seguranças chegaram a formar cordões humanos para impedir o avanço do grupo. O protesto deixou dois seguranças feridos.

Os manifestantes chegaram a passar pelos detectores de metal antes do acesso ao pavilhão de acesso da Zona Azul. Eles carregavam bandeiras de coletivos estudantis, faixas de protesto contra a exploração de petróleo, e a favor da Palestina.

A Blue Zone é considerada território da ONU, por isso, a atuação da segurança é feita sob responsabilidade da organização. Os manifestantes foram retirados do espaço e as pessoas com credenciais puderam deixar o pavilhão.