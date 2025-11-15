logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Parque Nacional da Tijuca promove feira de ciências com foco em peixes

Animais de rios e riachos que nascem dentro da floresta são o foco
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/11/2025 - 12:18
Rio de Janeiro
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, a Cascatinha Taunay, que integra o roteiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Parque Nacional da Tijuca promove neste sábado (15), uma grande feira de ciências a céu aberto com várias brincadeiras, todas com foco nos animais dos rios e riachos que nascem dentro da floresta protegida nos limites do parque.  O programa “Re-conhecendo nosso rio”, é um evento gratuito e aberto para a população, promovido pelo Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). 

O Parque Nacional da Tijuca é reconhecido internacionalmente por abrigar uma das maiores florestas em área urbana do mundo, com mais de 4.200 hectares de área replantada.

 A programação compreende atividades em que os visitantes, especialmente as crianças, vão aprender sobre os impactos ambientais e a importância de preservar a fauna de peixes e crustáceos (caranguejos e camarões).

Uma das coordenadoras do evento, a pesquisadora em Ecologia da Fiperj, Ana Carolina Prado-Valladares, explica que as pessoas desconhecem a riqueza da fauna do Parque. 

 “As pessoas não sabem que os rios e riachos dessa floresta urbana guardam uma fauna rica, de peixes diversos e até mesmo espécies de caranguejos e camarões de água doce. Esta é uma ótima oportunidade para toda a família, que vai poder saber mais, por exemplo, sobre o rio Carioca, que dá nome ao apelido que todos nós, moradores da capital, recebemos”.

 A lista de atividades que serão oferecidas gratuitamente inclui: exposição interativa com peixes e crustáceos que existem no Parque, um modelo mecânico mostrando a diferença entre rio natural e rio retificado, além de atividades como Teia da Vida, Conto do rio Carioca, tela imantada com perfil do riacho e peixes, além de teatro infantil de fantoches com sessões às 10h, 13h e 15h.

 Mais detalhes sobre a programação estão no instagram do Parque Nacional da Tijuca: @parquenacionaldatijuca .

 

Relacionadas
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Tribunal dos Povos condena Estados e empresas por ecogenocídio
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Vias ilegais perto da BR-319 avançam em áreas protegidas na Amazônia
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 – Primeira Cúpula Quilombola do Clima. Foto: Natasha Arsenio/ Acervo KOINONIA
Rio de Janeiro sedia a primeira Cúpula Quilombola do Clima
Edição:
Érica Santana
meio ambiente Peixes Rios Florestas Re-conhecendo nosso rio Parque Nacional da Tijuca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
SESI-SP, Campeonato Brasileiro, vôlei sentado
Esportes Sesi-SP conquista Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino
sab, 15/11/2025 - 13:31
Brasília (DF) 16/07/2025 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fala durante entrevista coletiva após participar de reunião com Abrão Neto, Presidente da Câmara Americana de Comércio para Brasil - AMCHAM Brasil, para discutir medidas à tarifa de 50% dos EUA. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Alckmin: corte tarifário dos EUA é positivo, mas distorções persistem
sab, 15/11/2025 - 13:22
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Por unanimidade, STF torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos EUA
sab, 15/11/2025 - 12:41
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, a Cascatinha Taunay, que integra o roteiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca promove feira de ciências com foco em peixes
sab, 15/11/2025 - 12:18
Rio de Janeiro (RJ), 20/02/2024 –A integrante do grupo Mães de Manguinhos, Ana Paula Oliveira durante o evento Escuta popular sobre letalidade policial e o impacto na infância, na Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Prêmio internacional reconhece mãe de jovem morto pela polícia do Rio
sab, 15/11/2025 - 12:10
Uso de Smartphone e celular
Geral Polícia Civil do RJ vai devolver 1.600 celulares recuperados aos donos
sab, 15/11/2025 - 11:32
Ver mais seta para baixo