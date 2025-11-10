logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Pesquisa mostra ligação entre cultura e clima no Brasil

Estudo explica que 82,1% estão preocupados com mudança climática
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 14:25
Rio de Janeiro
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
© Ari Dias/AEN

Quase 90% das pessoas ouvidas por uma pesquisa sobre cultura e clima querem que os políticos sejam comprometidos com a sustentabilidade ambiental e a justiça social. No entanto, a importância dada a essas pautas varia de acordo com o espectro político: o percentual chega a 98,8% entre as pessoas que se identificam com a esquerda e cai para 52,1% entre aquelas que se classificam como de direita.

A temática já teve espaço nas últimas eleições em 2024: 55,1% das pessoas de esquerda consideraram as propostas para o clima como um fator decisivo para a escolha de seus votos, contra 40,4% dos participantes que se identificam com a direita. A pesquisa Cultura e Clima - Percepções e Práticas no Brasil, foi realizada pela organização não governamental C de Cultura e a empresa Outra Onda Conteúdo, em parceria com a Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS. A íntegra do material será lançada nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém.

Os resultados mostram que 82,1% dos participantes estão preocupados com as mudanças climáticas, sendo que 53,4% se dizem "profundamente preocupados". No entanto, 52,4% dos participantes revelaram que se sentem impotentes de contribuir para enfrentar o problema. Ainda assim, mais da metade - 54,6% - procura se informar sobre o clima em produtos ou instituições culturais com certa frequência.

Para Mariana Resegue, diretora-executiva da C de Cultura, isso demonstra uma percepção de que o problema é maior do que a capacidade individual de combatê-lo, no entanto "há falta de comunicação e informação sobre como cada pessoa pode colaborar e fortalecer a mobilização em torno do enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas”. Ela explica que o principal objetivo da pesquisa foi investigar e estimular a conexão da cultura com a agenda climática.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O levantamento identificou também que 83,5% dos participantes acreditam que podem se informar e entender melhor sobre o tema por meio de atividades e bens culturais, como livros, filmes, músicas, museus e etc. ou seja, a cultura é considerada fonte de informação. Além disso, 73,3% veem essas atividades ou bens como ferramentas úteis para ajudá-los a enfrentar a crise climática, e 62,6% disseram, inclusive, que já mudaram hábitos ambientais ou sociais, inspirados por alguma obra ou instituições culturais.

“A pesquisa evidencia para os tomadores de decisão que a cultura é uma plataforma importante de mobilização e disseminação do conhecimento científico, aumentando a mobilização da sociedade em torno das agendas climáticas”, avalia Mariana Resegue.

Outro resultado do levantamento é o reconhecimento da importância das populações tradicionais: 77,5% concordam que povos indígenas, quilombolas e outras comunidades semelhantes podem ajudar o Brasil a enfrentar as mudanças climáticas. Por outro lado, apenas 34,3% reconheceram que essas comunidades são particularmente vulneráveis e mais afetadas pelos impactos da crise climática.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Efeitos das mudanças do clima agravam alergias, diz especialista
Edição:
Valéria Aguiar
Cultura clima organização não governamental C de Cultura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Teté, Moçambique, 13-11-2014 - MINA DE CARVÃO EM TETÉ - MOATIZES - Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Meio Ambiente Ibama arquiva último projeto de usina a carvão mineral no país
seg, 10/11/2025 - 14:26
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Meio Ambiente Pesquisa mostra ligação entre cultura e clima no Brasil
seg, 10/11/2025 - 14:25
Logo da Agência Brasil
Geral SP: três mulheres morrem em acidente de carro na Rodovia Imigrantes
seg, 10/11/2025 - 14:07
Porto Alegre 08/11/2025 - Passagem de um ciclone extratropical na madrugada deste sábado (8) causou estragos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Redes sociais
Geral Jovem de 21 anos morre no Rio Grande do Sul devido a tempestades
seg, 10/11/2025 - 13:47
Brasília (DF), 26/10/2025 - Candidatos comparecem a local de provas na Asa Norte para realização da Prova Nacional Docente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação PND 2025: Inep divulga resultado de recurso contra gabarito preliminar
seg, 10/11/2025 - 13:45
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Justiça Moraes manda RJ preservar vídeos e enviar laudos e fotos de operação
seg, 10/11/2025 - 13:45
Ver mais seta para baixo