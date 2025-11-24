logo ebc
Prefeitura de São Caetano do Sul anuncia racionamento noturno de água

Medida ocorrerá diariamente entre 19h e 5h
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 24/11/2025 - 15:19
São Paulo
A Prefeitura de São Caetano do Sul informou, neste domingo (23), que irá adotar um racionamento na distribuição de água na cidade durante o período da noite. A medida ocorrerá diariamente entre 19h e 5h.

Segundo a prefeitura, o racionamento acontece devido à escassez hídrica na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o boletim da Sabesp, que analisa os mananciais, o Sistema Cantareira – represa que abastece o município – apresentou, nesta segunda-feira (24), o nível de 21,7% de volume útil.

Desde agosto, a Sabesp adota uma medida preventiva em outras cidades, a fim de preservar os níveis de água dos reservatórios.

A crise hídrica se deu pela baixa média de chuva na região. Em agosto, as chuvas representaram menos de um terço da média histórica, que é cerca de 30 milimetros naquela área.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

