Meio Ambiente

Presidente da COP30 prevê prolongamento das negociações após incêndio

Corrêa do Lago diz que cronograma será reavaliado nesta sexta
Pedro Rafael Vilela - Enviado Especial
Publicado em 20/11/2025 - 22:39
Belém
Belém (PA), 18/11/2025 - O Presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Prevista para terminar nesta sexta-feira (21), a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, pode ser prorrogada por mais tempo para que as negociações alcancem o necessário consenso em torno das pautas climáticas em debate.

Essa é a constatação do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, que em entrevista à TV Brasil avaliou os impactos do incêndio em um estande da Zona Azul, a área oficial das negociações, que levou à suspensão das atividades na sede da conferência ao longo da tarde. O local foi reaberto na noite desta sexta-feira (20).

"Realmente, as coisas mudaram um pouco. Estamos trabalhando nas consultas dos grupos regionais, estamos trabalhando nisso online e por telefone. Amanhã [21], como reabriu a Zona Azul, teremos negociações de manhã e durante todo o dia. Então, vamos ver até quando dura, você sabe que as COPs, em geral, duram mais do que o previsto. Estávamos querendo adiantar, mas vamos ver como fazer amanhã", afirmou Corrêa do Lago.

Segundo o embaixador, que admitiu a complexidade das negociações, o final da tarde de sexta será possível ter uma percepção mais clara "de quando vai acabar".

"Todo mundo já notou, com a cobertura de vocês, que as negociações são complexas, a geopolítica está difícil, questão financeira. Mas a gente está sentindo que há vontade de um resultado bom e ambicioso aqui em Belém", ponderou.

Para o presidente da COP30, é fundamental que a conferência dê um bom resultado, sob pena de descredibilizar o multilateralismo e a capacidade de oferecer resultados e impactar positivamente a vida das pessoas.

