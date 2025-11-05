logo ebc
Presidente do STF anuncia que vai participar da COP30

Ministro representará Corte já na Cúpula do Clima, que ocorre amanhã
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 15:08
Brasília
Brasília (DF), 29/09/2025 – Cerimônia de posse do Senhor Ministro Edson Fachin e do Senhor Ministro Alexandre de Moraes como Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Foto: Rosinei Coutinho/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, anunciou nesta quarta-feira (5) que vai participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém.

Durante a abertura da sessão desta tarde, Fachin disse que, amanhã, já estará na capital paraense para participar da Cúpula do Clima, evento reúne chefes de Estado globais, nos dias 6 e 7 de novembro, e antecede a COP, programada oficialmente para 10 a 21 de novembro. 

O presidente do STF considera que o Judiciário brasileiro vai reforçar o papel de proteção dos direitos ambientais.

"A mudança do clima é um dos temas que definem nosso tempo. É um desafio global, que exige respostas urgentes. Não se trata apenas de agir em nome das gerações futuras, o que já seria um imperativo ético e moral. Os efeitos já são uma realidade presente, que atinge os seguimentos mais vulneráveis da sociedade. Diante disso, o Judiciário tem um papel a desempenhar, papel de proteção de direitos fundamentais", disse.

O ministro também anunciou que o Judiciário brasileiro promoverá um evento sobre justiça climática no dia 13 de novembro, durante a conferência.

"Queremos estimular que a sociedade expresse suas expectativas e inquietações em torno da ação dos tribunais. Ao fim do evento, esperamos lançar uma declaração de princípios, que possam pautar a atuação do Judiciário em matéria de Justiça climática”, completou. 

Durante a presença de Fachin no evento, as sessões do Supremo serão comandadas pelo vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes.

