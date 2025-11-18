Revisão do IBGE: Mata Atlântica perde 1% de área e Cerrado ganha 1,8%

Os limites dos biomas Cerrado e Mata Atlântica entre os estados de Minas Gerais e São Paulo foram revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A divulgação feita nesta terça-feira (18) mostra que o Cerrado ganhou 1,8% de área enquanto a Mata Atlântica perdeu 1%.

Segundo o IBGE, as alterações se deram por conta de avaliação de critérios técnicos. Não houve, portanto, redução ou ampliação da área devido a possíveis desmatamentos ou reflorestamentos.

Na revisão, foram considerados critério técnicos como clima, geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. De acordo com o IBGE, a maior parte das alterações ocorreram em áreas de contato entre vegetações de florestas estacionais e savanas.

A área com alteração dos limites representou aproximadamente 19.869 quilômetros quadrados quilômetros (km²) do território brasileiro, sendo 816 km² em Minas Gerais e 19.053 km² em São Paulo. Cerrado e Mata Atlântica foram o foco desta revisão. Outros biomas não foram avaliados dessa vez.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Em Minas Gerais, a área de Mata Atlântica foi ampliada nas proximidades de Belo Horizonte, englobando agora todo o município e as áreas ao norte da capital mineira. Já o Cerrado aumentou, principalmente no centro-norte de São Paulo, estado que possui lei de proteção para este bioma desde 2009.

>>Caminhos da Reportagem mostra resgate de frutas da Mata Atlântica

A revisão abrangeu as regiões do nordeste paulista, parte do Triângulo Mineiro e a região da Serra do Espinhaço, incluindo municípios mineiros como Sacramento, Uberaba, Fronteira, Planura e São Sebastião do Paraíso, Diamantina, Conceição do Mato Dentro, Belo Horizonte, Florestal e Juatuba, entre outros. E os paulistas Franca, Barretos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Piracicaba, Mococa e Votuporanga.

Revisões

As revisões são recorrentes e ocorrem porque, em 2019, o IBGE lançou a publicação Biomas e Sistema Costeiro Marinho do Brasil que mudou a escala, tornando o mapeamento dos territórios mais preciso. A publicação é compatível com a escala de 1 para 250 mil, 20 vezes maior que a anterior, de 1 para 5 milhões. Agora, são feitas revisões para checar os limites de cada bioma e adequar as áreas.

As alterações são feitas a partir de análise integrada de especialistas em diversos temas, além de expedições de campo em áreas especificamente demandadas e questionadas por organizações da sociedade civil e por instituições de governo da esfera ambiental. Já foram realizadas cinco expedições.