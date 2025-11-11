logo ebc
Sebrae anuncia parceria para difundir estratégias climáticas globais

Ideia é capacitar micro e pequenas empresas para aderir a ações
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 18:38
Rio de Janeiro
Belém (PA), 11/11/2025 - Pessoas chegam na entrada da área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

As micro e pequenas empresas brasileiras passam a contar com um novo impulso para participar da economia de baixo carbono. Durante a COP30, em Belém, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmou uma parceria internacional voltada à inclusão dos pequenos negócios nas estratégias climáticas globais.

O acordo foi assinado em conjunto com a We Mean Business Coalition e a SME Climate Hub, instituições que atuam para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a adotar práticas sustentáveis e a reduzir suas emissões de carbono. O compromisso será entregue aos líderes mundiais presentes na COP30 a partir desta terça-feira (11).

“As políticas públicas são fundamentais para que as ações climáticas não dependam apenas dos governos. É preciso o engajamento ativo de todos os atores econômicos, incluindo os pequenos negócios”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima, durante o evento.

Segundo o Sebrae, a iniciativa busca capacitar empreendedores de pequeno porte para que contribuam de forma efetiva na transição para uma economia de carbono zero. Atualmente, segundo dados apresentados, o Sebrae apoia cerca de 23 milhões de micro e pequenas empresas no país.

O documento apresentado na COP30 reúne um conjunto de propostas de políticas públicas prioritárias para inserir as micro e pequenas empresas no esforço mundial de redução de emissões.

Entre os principais eixos de ação estão:

  • Reconhecimento das MPEs como grupo estratégico e crítico para a ação climática;
  • Promoção de casos de sucesso que inspirem outras empresas;
  • Criação de caminhos simplificados e orientações centralizadas para adoção de práticas sustentáveis e a ampliação do acesso ao financiamento verde.

Para Décio Lima, a mobilização conjunta de governos, grandes corporações e instituições financeiras é essencial. “Os pequenos negócios são decisivos para o futuro sustentável do planeta, e precisamos garantir que eles tenham as condições e os instrumentos necessários para agir”, destacou.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
