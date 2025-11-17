logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Síndrome de vira-lata, diz ministro do Turismo sobre críticas à COP30

Belém fica na porta da principal floresta tropical do planeta
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 11:51
Brasília
Brasília (DF) 26/02/2025 O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse nesta segunda-feira (17) que as críticas à organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, são decorrentes do que chamou de  “síndrome de vira-lata”.

“Tudo deve funcionar lá fora, tudo é bom lá fora, tudo o que presta tem que ser lá fora. Quando é aqui dentro, a gente tem que ficar criticando e encontrando defeito. O fato é que essa COP, inclusive, está melhor que as COPs anteriores”, criticou.

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Sabino destacou que as obras foram entregues no prazo e que o preço das hospedagens foi reduzido.

“Pela primeira vez, a gente está fazendo uma COP numa grande floresta tropical. A cidade de Belém fica na porta da principal floresta tropical do planeta e, por essa razão, possui peculiaridades, características inerentes, relativas à floresta tropical, como a temperatura, a umidade e o baixo desenvolvimento ainda”, ressaltou.

“E é exatamente esse o desafio que o mundo precisa enfrentar. Para manter as florestas em pé, nós precisamos garantir às pessoas que vivem na floresta perspectivas de desenvolvimento financeiro, econômico, intelectual e político”, defendeu.

Relacionadas
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Lula diz que COP30 não seria viável sem Cúpula dos Povos
Belém (PA), 16/11/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago disrcusa durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Côrrea do Lago promete levar pleitos da Cúpula dos Povos à COP30
Belém (PA), 13/11/2025 - Indígenas e apoiadores fazem manifestação na Zona Azul da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Especialistas avaliam impasses e avanços nas negociações da COP30
Edição:
Fernando Fraga
Celso Sabino cop30 floresta tropical crise climática ministro do Turismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cultura Lula envia ao Congresso Plano Nacional de Cultura
seg, 17/11/2025 - 13:34
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Motta mantém votação do PL Antifacção mesmo com críticas do governo
seg, 17/11/2025 - 13:25
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Meio Ambiente Na COP30, BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração
seg, 17/11/2025 - 13:23
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Semana final da COP30 começa com reunião em busca por consenso
seg, 17/11/2025 - 12:49
Porto Alegre 08/11/2025 - Passagem de um ciclone extratropical na madrugada deste sábado (8) causou estragos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Redes sociais
Geral Chuvas e ventos fortes voltam a causar estragos em cidades do RS
seg, 17/11/2025 - 12:47
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado de vários ministros, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Alckmin defende ação climática guiada por ciência e solidariedade
seg, 17/11/2025 - 12:46
Ver mais seta para baixo