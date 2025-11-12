logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Todos da mesma aldeia: COP30 mobiliza 3 mil indígenas em Belém

Conferência tem representação recorde de povos tradicionais
Pedro Rafael Vilela - Enviado especial
Publicado em 12/11/2025 - 07:02
Belém
Belém (PA), 11/11/2025 - Cacique Raoni e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante inauguração da Aldeia COP. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Em articulação sem precedentes, o movimento indígena brasileiro, com o apoio governo federal, viabilizou a presença de quase 400 lideranças nos espaços oficiais de negociação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, e instalou na capital paraense uma aldeia com a presença de 3 mil indígenas, incluindo povos tradicionais de outras regiões da América Latina, África e Ásia. 

Há ainda 2 mil indígenas espalhados pela cidade ao longo deste período. O resultado, na avaliação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), é a maior presença de povos originários entre todas as conferências de clima já realizadas.

"Muita gente já ouviu falar da Amazônia, já ouviu falar da maior floresta tropical do mundo, mas não sabe que proteger essa floresta custa vidas e que essa Amazônia também está sendo violada, violentada, destruída com o uso predatório da terra e da natureza. E é esse recado que a gente traz para Belém do Pará, para a COP30, que a gente traz para o mundo: não haverá solução sem a presença indígena", afirmou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante a abertura da AldeiaCOP, na noite dessa terça-feira (11).

Aberta ao público até o dia 21 de novembro, a aldeia foi montada no Colégio Aplicação, da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro Terra Firme, leste da capital. O local, que passou por uma série de melhorias e adequações, conta com alojamento, um palco para apresentações, feira de bioeconomia, espaço em formato geodésico para debates e uma casa espiritual para a prática de rituais de cura e medicina ancestral indígena.

Belém (PA), 11/11/2025 - Casa Ancestral na Aldeia COP. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Casa Ancestral na AldeiaCOP em Belém - Foto Bruno Peres/Agência Brasil

"A gente queria um espaço que ambientasse mais ou menos a  dinâmica de uma aldeia dos nossos territórios, um espaço arborizado, gostoso para o acolhimento, mas também um espaço de alojamento, alimentação, dormida e realização de debates e outras atividades", afirmou Kléber Karipuna, coordenador executivo da Apib e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), em entrevista à Agência Brasil.

O processo de mobilização social indígena para a COP30 integra o chamado Círculo de Povos, iniciativa da presidência brasileira da conferência, precedida por um trabalho de formação que envolveu 2 mil indígenas de 361 etnias brasileiras. Desse total, cerca de 400 foram credenciados para participar diretamente na zona azul, a área de negociações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, da ONU.

Entre os resultados esperados pelos povos indígenas na maior participação da história das COPs estão o reconhecimento da proteção das florestas como ação fundamental de mitigação da crise do clima, a inclusão da demarcação dos territórios como metas climáticas e a concretização de canais de financiamento direto, que viabilizem o repasses de recursos diretamente a eles. 

"A gente vem com a demanda de arrancar um legado dessa COP, um legado de compromisso dos países, dos líderes com a demarcação e a proteção dos territórios indígenas. Não somente de territórios indígenas, mas de quilombolas, comunidades tradicionais, como uma política efetiva de enfrentamento à emergência climática que o mundo vive hoje. Esse é o principal legado [que queremos]", destacou Kleber Karipuna.

"Queremos mostrar ao mundo uma forma sustentável de relacionar com a natureza, com a Mãe Terra e de proteger todo o nosso planeta", disse a ministra Sônia Guajajara.

Programação indígena na COP30

A presença indígena na COP30 também ocorre em programações paralelas, como a Casa Maraká, espaço organizado pela mídia Indígena com uma série de atividades culturais e rodas de conversa.

Belém (PA), 11/11/2025 - Indígenas participam da inauguração da Aldeia COP. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Indígenas participam da inauguração da AldeiaCOP em Belém- Foto Bruno Peres/Agência Brasil

Outra iniciativa é o Festival de Cinema Ecos da Terra, que acontece entre 13 e 19 de novembro, também em Belém, paralelamente à COP30, no Museu da Imagem e do Som. A programação é parte da 10ª Mostra de Cinema da Amazônia e tem o objetivo de transformar o espaço em território de escuta, diálogo e celebração dos conhecimentos tradicionais. Realizado pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas (MNPI) em parceria com a Mekaron Filmes, o Instituto Cultural Amazônia Brasil e o Museu da Pessoa, o festival propõe enxergar o cinema como extensão do território — um lugar para "aldear o futuro", onde arte e palavra se conectam à justiça climática

Relacionadas
Belém (PA), 11/11/2025 - O meteorologista, pesquisador e professor, Carlos Nobre, participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: Relatório Amazônia 2025 recomenda conectividade ecológica
11/11/2025 - Belém - Gavin Newsom, Governador da California, chega no Pavilhão da Alemanha duranre a 30ª Conferência das Partes (COP30). Foto de Aline Massuca/COP30 11/11/2025 – Belém – Gavin Newsom, Governor of California, arrives at the German Pavilion during the 30th Conference of the Parties (COP30). Photo by Aline Massuca/COP30
Governador democrata da Califórnia critica ausência dos EUA na COP30
Belém (PA), 10/11/2025 - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala durante a inauguração do Pavilhão Brasil, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país
Edição:
Graça Adjuto
cop30 Conferência do Clima Indígenas Participação aldeia COP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/05/2025 - Justiça ouvirá influenciador que atropelou noivo no dia do casamento. Frame Câmera de segurança Rio de Janeiro
Justiça Homem que atropelou e matou fisioterapeuta vai a júri popular no Rio
qua, 12/11/2025 - 08:58
Rio de Janeiro - Ação da Cidadania lança campanha Natal sem Fome no Aterro do Flamengo(Tomaz Silva/Agência Brasil)
Direitos Humanos Ação da Cidadania lança Natal sem Fome 2025
qua, 12/11/2025 - 08:56
Rodoanel, São Paulo, Estradas
Geral Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada
qua, 12/11/2025 - 08:45
Debris lies at a damaged house after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Meio Ambiente Após tornado, Rio Bonito do Iguaçu começa trabalhos de reconstrução
qua, 12/11/2025 - 08:36
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/Divulgação
Justiça Agente da PRF que matou menina de 3 anos vai a júri popular no Rio
qua, 12/11/2025 - 08:19
Brasília (DF) 17/05/2023 - Por do sol no memorial Juscelino Kubitschek (JK), as temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos cinco anos, diz ONU Novo estudo da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5°C entre 2023 e 2027. Previsão é que um dos próximos 5 anos seja o mais quente desde o início dos registros. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo
qua, 12/11/2025 - 07:32
Ver mais seta para baixo