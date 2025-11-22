logo ebc
Turquia e Austrália confirmam acordo sobre divisão da sede da COP31

Acordo resolveu um longo impasse entre as duas partes
Reuters
Publicado em 22/11/2025 - 16:08
Belém
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
A Turquia será a anfitriã da cúpula climática COP31 em 2026, com a Austrália liderando o processo de negociação, segundo um documento divulgado na cúpula COP30 no Brasil na sexta-feira, confirmando um anúncio anterior de que se esperava um acordo de sede dividida.

O comunicado foi divulgado pela Alemanha após uma reunião do Grupo da Europa Ocidental e Outros, que foi encarregado de selecionar o anfitrião de 2026.

O acordo, que resolveu um longo impasse entre as duas partes que disputavam a sede das negociações climáticas da ONU, definiu que a Turquia será o local da reunião, delegando as responsabilidades de negociação à Austrália.

"Se houver uma diferença de pontos de vista entre a Turquia e a Austrália, serão realizadas consultas até que a diferença seja resolvida de forma satisfatória para ambas as partes", diz o comunicado.

Uma cúpula pré-COP será realizada em um país das Ilhas do Pacífico, e a Austrália liderará o processo de um ano que molda a agenda e as prioridades antes da COP31.

 

