TV Brasil estreia nova temporada de "Parques do Brasil" neste domingo

Série documental focada no meio ambiente retorna na véspera da COP30
EBC
Publicado em 09/11/2025 - 12:26
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/11/2025 - TV Brasil estreia nova temporada da série Parques do Brasil. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A TV Brasil lança a quarta temporada da série documental de grande sucesso Parques do Brasil neste domingo (9), às 19h, com um episódio dedicado à Amazônia. A atração vai ao ar na véspera da abertura da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro.

Com seis episódios semanais de 26 minutos, a produção original apresenta um diário de expedição pelas principais unidades de conservação do país. A série revela imagens exuberantes da fauna e da flora dos biomas brasileiros, com trilha sonora original de Flavia Tygel. Ela estará disponível também no aplicativo TV Brasil Play.

“Parques do Brasil, que agora chega à sua quarta temporada, é um programa icônico da TV Brasil. Trata-se de um conteúdo que eleva a audiência e realiza a missão da EBC que é fomentar o senso crítico da população. Além disso, ‘Parques’ nos coloca, como TV pública, em diálogo com outras TVs públicas do mundo — todas têm faixas de programação orientadas para a exibição de conteúdo sobre natureza e meio ambiente”, afirma Antonia Pellegrino, Diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

A série percorre parques nacionais reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade pela ONU, destacando áreas de excepcional diversidade biológica e paisagística. Lançado em 2018, o programa é resultado de uma parceria institucional entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“A estreia no mês da COP30 mostra a força da parceria entre as instituições. É uma produção que marca nossa contribuição para o debate público naquilo que há de mais urgente no nosso tempo”, complementa Pellegrino.

Destinos da nova temporada

A nova temporada inicia sua expedição científica no Parque Nacional da Amazônia, acompanhando o Rio Tapajós e revelando espécies ameaçadas como a onça-pintada e a ararajuba. Na sequência, a série mergulha na biodiversidade marinha do Parque Nacional dos Abrolhos (BA), explora os vales e serras da Chapada dos Veadeiros (GO), visita as praias e aves de Fernando de Noronha (PE), percorre as dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses (MA) e encerra com as grutas e pinturas rupestres do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG).

Ficha Técnica

Coprodução: TV Brasil, COC/Fiocruz e ICMBio

Gênero: Documental

Episódios: 6 | Duração: 26 min |

Classificação: Livre

Ano: 2025

Direção e Produção Executiva: Carlos Sanches

Pesquisa de Campo e Análise de Conteúdo: Luciana Alvarenga

Roteiro: Carlos Sanches, Joana Moscatelli, Paulo Fernandes

Narração: Sidney Ferreira

Montagem: Carolina Rodrigues

Trilha Musical Original: Flavia Tygel

Imagens: Luciana Alvarenga, Edson Faria Jr., Fábio Fontes

Imagens Subaquáticas: Fábio Negrão, Álvaro Migoto, Enrico Marcovaldi, Galdi Valentim, Edson Faria Jr.

Color Grading: Glauco Guigon

Mixagem de Som: Tiago Picado

Coordenação de Produção e Coprodução – EBC/TV Brasil: Eduardo Gurgel e Poliana Guimarães

Gerência de Criação de Conteúdos Artísticos e Projetos Especiais: Alice Lanari

Gerência de Produção e Coprodução de Conteúdo Audiovisual: Linei Lopes

Gerência Executiva de Conteúdo: Maria Augusta Ramos

Direção de Conteúdo e Programação: Antonia Pellegrino

Serviço

Parques do Brasil – Estreia: domingo, 9 de novembro, às 19h, na TV Brasil
Disponível também no TV Brasil Play: http://tvbrasilplay.com.br

Edição:
Vinicius Lisboa
EBC Empresa Brasil de Comunicação TV Brasil Casa Oswaldo Cruz Fiocruz Parques do Brasil ICMBio
