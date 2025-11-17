Voluntários da COP30 recebem kit de alimentos da agricultura familiar
Voluntários que trabalham na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) estão recebendo kits com alimentos produzidos por agricultores familiares do Brasil.
A entrega para os 1,3 mil voluntários começou no sábado (15) e, nesta segunda-feira (17), mais um grupo recebeu os alimentos. A distribuição seguirá até o encerramento da COP30, no dia 21.
Na cesta, produtos como doce de umbu, castanha-do-pará, farinha de baru, flocão de milho, castanha de baru, amêndoa de licuri, óleo de coco babaçu orgânico, entre outros.
Entre os voluntários, muitos universitários, a exemplo da estudante Gabriella de Araújo, que se ofereceu para trabalhar na COP30 auxiliando em serviços de tradução.
"A minha intenção aqui é praticar os idiomas que eu falo e também estar em contato com as pessoas, ajudar. Eu adoro essa possibilidade de poder estar sempre conhecendo pessoas novas e elas também perguntam sobre a gente, a gente pergunta sobre elas. É uma troca de experiência que a gente tem aqui", afirmou.
À Agência Brasil Gabriella disse que a cesta é uma oportunidade de experimentar comida de verdade e os sabores de outras partes do país.
“Eu vi isso como um gesto extremamente empático, por que tem muita gente que nem provou esse tipo de comida ainda, que é o meu caso. Eu nunca tinha provado certos tipos de castanha que vieram, então acho isso muito interessante. Ajuda a gente a conhecer e entender como é que funciona a segurança alimentar”, disse.
A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Extraordinária da COP30.
A Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Lilian Rahal destacou que a entrega também é um momento de valorizar a produção de agricultura familiar do país, mostrando também sua contribuição para mitigar o aquecimento climático.
“A agricultura familiar tem um desafio cotidiano de alimentar o nosso país com comida de verdade e faz muito sentido a gente estar falando de agricultura familiar aqui, mostrando a comida da agricultura familiar nos diferentes biomas do país, a indígena, quilombola, ribeirinha, extrativista”, disse.
No total, serão distribuídas duas mil cestas. Além dos voluntários, outras forças de trabalho da Conferência do Clima também receberão os kits.