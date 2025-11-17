Voluntários da COP30 recebem kit de alimentos da agricultura familiar

Entrega de quase 2 mil cestas começou no sábado e vai até sexta-feira

Voluntários que trabalham na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) estão recebendo kits com alimentos produzidos por agricultores familiares do Brasil.

A entrega para os 1,3 mil voluntários começou no sábado (15) e, nesta segunda-feira (17), mais um grupo recebeu os alimentos. A distribuição seguirá até o encerramento da COP30, no dia 21.

Na cesta, produtos como doce de umbu, castanha-do-pará, farinha de baru, flocão de milho, castanha de baru, amêndoa de licuri, óleo de coco babaçu orgânico, entre outros.

Entre os voluntários, muitos universitários, a exemplo da estudante Gabriella de Araújo, que se ofereceu para trabalhar na COP30 auxiliando em serviços de tradução.

"A minha intenção aqui é praticar os idiomas que eu falo e também estar em contato com as pessoas, ajudar. Eu adoro essa possibilidade de poder estar sempre conhecendo pessoas novas e elas também perguntam sobre a gente, a gente pergunta sobre elas. É uma troca de experiência que a gente tem aqui", afirmou.

À Agência Brasil Gabriella disse que a cesta é uma oportunidade de experimentar comida de verdade e os sabores de outras partes do país.

“Eu vi isso como um gesto extremamente empático, por que tem muita gente que nem provou esse tipo de comida ainda, que é o meu caso. Eu nunca tinha provado certos tipos de castanha que vieram, então acho isso muito interessante. Ajuda a gente a conhecer e entender como é que funciona a segurança alimentar”, disse.



A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Extraordinária da COP30.

A Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Lilian Rahal destacou que a entrega também é um momento de valorizar a produção de agricultura familiar do país, mostrando também sua contribuição para mitigar o aquecimento climático.

“A agricultura familiar tem um desafio cotidiano de alimentar o nosso país com comida de verdade e faz muito sentido a gente estar falando de agricultura familiar aqui, mostrando a comida da agricultura familiar nos diferentes biomas do país, a indígena, quilombola, ribeirinha, extrativista”, disse.

No total, serão distribuídas duas mil cestas. Além dos voluntários, outras forças de trabalho da Conferência do Clima também receberão os kits.