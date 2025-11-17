logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Voluntários da COP30 recebem kit de alimentos da agricultura familiar

Entrega de quase 2 mil cestas começou no sábado e vai até sexta-feira
Luciano Nascimento – Enviado especial
Publicado em 17/11/2025 - 20:07
Belém
Belém (PA), 17/11/2025 - Ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Voluntários que trabalham na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) estão recebendo kits com alimentos produzidos por agricultores familiares do Brasil.

A entrega para os 1,3 mil voluntários começou no sábado (15) e, nesta segunda-feira (17), mais um grupo recebeu os alimentos. A distribuição seguirá até o encerramento da COP30, no dia 21.

Na cesta, produtos como doce de umbu, castanha-do-pará, farinha de baru, flocão de milho, castanha de baru, amêndoa de licuri, óleo de coco babaçu orgânico, entre outros.

Entre os voluntários, muitos universitários, a exemplo da estudante Gabriella de Araújo, que se ofereceu para trabalhar na COP30 auxiliando em serviços de tradução.

"A minha intenção aqui é praticar os idiomas que eu falo e também estar em contato com as pessoas, ajudar. Eu adoro essa possibilidade de poder estar sempre conhecendo pessoas novas e elas também perguntam sobre a gente, a gente pergunta sobre elas. É uma troca de experiência que a gente tem aqui", afirmou.

À Agência Brasil Gabriella disse que a cesta é uma oportunidade de experimentar comida de verdade e os sabores de outras partes do país.

“Eu vi isso como um gesto extremamente empático, por que tem muita gente que nem provou esse tipo de comida ainda, que é o meu caso. Eu nunca tinha provado certos tipos de castanha que vieram, então acho isso muito interessante. Ajuda a gente a conhecer e entender como é que funciona a segurança alimentar”, disse.
 

Belém (PA), 17/11/2025 - A voluntaria Gabriella Araujo, recebe o kit durante ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Belém (PA), 17/11/2025 - A voluntaria Gabriella Araujo, recebe o kit durante ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Extraordinária da COP30.

Belém (PA), 17/11/2025 - A secretária Nacional de Segurança Alimentar, Lilian Rahal, fala durante ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Secretária Nacional de Segurança Alimentar, Lilian Rahal, durante entrega simbólica de kits da Agricultura Familiar para voluntários da COP30 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Lilian Rahal destacou que a entrega também é um momento de valorizar a produção de agricultura familiar do país, mostrando também sua contribuição para mitigar o aquecimento climático.

“A agricultura familiar tem um desafio cotidiano de alimentar o nosso país com comida de verdade e faz muito sentido a gente estar falando de agricultura familiar aqui, mostrando a comida da agricultura familiar nos diferentes biomas do país, a indígena, quilombola, ribeirinha, extrativista”, disse.

No total, serão distribuídas duas mil cestas. Além dos voluntários, outras forças de trabalho da Conferência do Clima também receberão os kits.

 

Relacionadas
Belém (PA), 17/11/2025 - Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante cerimônia de assinatura de alto nível que marca a implementação concreta do anúncio político feito pelos Chefes de Estado durante a Cúpula de Líderes Mundiais na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Na COP, Brasil anuncia iniciativa global para proteção de terras
Belém (PA), 17/11/2025 - Dia da Juventude na COP30: Jovem Campeã do Clima recebe 30 crianças em diálogo sobre ação climática. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância
Tamandaré (PE), 25/10/2023 - O coral-de-fogo (Millepora alcicornis) no recife Pirambu, na APA Costa dos Corais. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
COP30: Coalizão Corais do Brasil trabalhará por conservação de recifes
Edição:
Denise Griesinger
cop30 voluntários cesta agricultura familiar MDS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, amistoso, senegal, 2025
Esportes Brasil terá Wesley na lateral-direita em jogo contra Tunísia na terça
seg, 17/11/2025 - 21:05
Belém (PA), 17/11/2025 - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago fala em coletiva de imprensa de balanço final do dia de hoje na COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30 monta força-tarefa para antecipar decisões
seg, 17/11/2025 - 20:29
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, agentes da polícia militar fazem guarda perto de filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas
seg, 17/11/2025 - 20:20
Belém (PA), 17/11/2025 - Ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Voluntários da COP30 recebem kit de alimentos da agricultura familiar
seg, 17/11/2025 - 20:07
Rio de Janeiro- 17/11/2025 - Governador Cláudio Castro participa do lançamento da operação Barricada Zero, no palácio Guanabara - Fotos: Marcelo Regua
Geral Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
seg, 17/11/2025 - 19:43
Caso Robinho - Pela decisão do STJ Robinho pode ser preso a qualquer momento para que cumpra pena na unidade prisional mais próxima de sua residência, em Santos (SP). Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Justiça Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
seg, 17/11/2025 - 19:37
Ver mais seta para baixo