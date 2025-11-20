logo ebc
Zona Azul da COP30 segue fechada; 13 foram atendidos após incêndio

Treze pessoas inalaram fumaça e receberam atendimento médico
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 18:18
Rio de Janeiro
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil.

Após o incêndio que atingiu na tarde de hoje (20) parte da estrutura da Zona Azul da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, 13 pessoas precisaram de atendimento por conta de inalação de fumaça. De acordo com a organização da conferência, o estado de saúde delas segue sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido. Não foi informada a nacionalidade dessas pessoas.

Até o momento, as atividades do evento, que estava na reta final das negociações, estão suspensas. Em comunicado oficial, a organização pede aos delegados que aguardem novas orientações que serão divulgadas às 20h, "após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local", diz o texto. A Zona Verde permaneceu aberta.

O comunicado ressalta que  fogo foi controlado em aproximadamente seis minutos e o público foi evacuado em segurança, conforme os protocolos previstos. 

Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 Incêndio
