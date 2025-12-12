logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Acordo de Paris completa 10 anos com alerta por metas insuficientes

ONU cobra ação para manter limite de 1,5 ºC e acelerar transição
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 20:40
Rio de Janeiro
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
© Ralf Vetterle/Pixabay

O Acordo de Paris, principal tratado internacional para enfrentar a crise climática, completa 10 anos nesta sexta-feira (12). Adotado na COP21, em 2015, o pacto global é considerado um marco histórico, mas a Organização das Nações Unidas (ONU) alerta que o mundo continua distante de cumprir a meta de limitar o aquecimento a 1,5  graus Celsius (ºC) — ponto crítico para evitar impactos severos e potencialmente irreversíveis.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indica que as emissões globais precisam cair 43% até 2030 para que esse objetivo permaneça ao alcance. Os países são pressionados a reforçar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e a acelerar a transição para economias de baixo carbono.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que “2026 deve marcar o início de uma nova década de implementação”.

“Estou plenamente convencido: o Acordo de Paris está funcionando. E continuo tão convicto quanto antes: a ação climática precisa ir além e ser mais rápida. Os últimos dez anos foram os mais quentes já registrados. Estamos testemunhando tragédias humanas, destruição ecológica e crises econômicas em tempo real, com a devastação aumentando à medida que as temperaturas continuam subindo”, disse Guterres.

“No entanto, graças ao Acordo de Paris, não estamos mais no caminho para um aquecimento superior a 4°C — um cenário insustentável. Em vez disso, a trajetória global está mais próxima de 2,5°C”, complementou.

Guterres também disse que durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, os países foram unânimes em reconhecer a importância de limitar o aquecimento global.

“Essa união me dá esperança. Podemos controlar a escala e a duração desse aumento repentino das temperaturas e reduzi-las novamente se tomarmos medidas sérias agora. Precisamos de um plano de aceleração que preencha a lacuna entre ambição, adaptação e financiamento”, afirmou Guterres.

 

Brasília (DF), 23/10/2025 - Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres. Foto: ONU/Divulgação
Brasília (DF), 23/10/2025 - O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que "graças ao Acordo de Paris, o planeta não está mais "no caminho para um aquecimento superior a 4°C . Foto: ONU/Divulgação - ONU/Divulgação

Presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago afirmou que o tratado foi decisivo para “destravar” a ação climática em um momento crítico.

“Há dez anos, a ação climática estava emperrada, com muitos obstáculos. O Acordo de Paris possibilitou dar uma nova dinâmica ao combate à mudança do clima”, disse Lago.

“À época das negociações, a ciência indicava que o mundo caminhava para um aumento de cerca de 4°C na temperatura média global. Agora, graças aos esforços realizados desde o Acordo de Paris, nós estamos em 2,5°C. Mas, ainda precisamos evitar ultrapassar 1,5 °C. Então, há muito a ser feito”, complementou.

Christiana Figueres era secretária executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) em 2015, quando o Acordo de Paris foi criado. Ela é pessimista quanto ao alcance das metas estabelecidas há uma década.

“O que eu quero lembrar às pessoas hoje é o seguinte: mesmo com o Acordo de Paris, já está muito claro que não podemos resolver a mudança climática – é tarde demais. Ao mesmo tempo, não precisamos nos condenar aos piores impactos da mudança climática”, disse Figueres nas redes sociais.

“A chave agora é acelerar o ritmo: implementar de forma responsável a redução das emissões e a regeneração dos nossos ecossistemas naturais. Em consonância com o Acordo de Paris, para que nossos filhos, nossos netos e todas as gerações futuras possam vivenciar seus próprios momentos de alegria, de união por algo maior do que eles mesmos”, complementou.

Acordo de Paris

Adotado por 195 Estados Partes e em vigor desde 2016, o Acordo de Paris estabeleceu, pela primeira vez, um compromisso global e vinculativo para conter o avanço da crise climática.

O mecanismo funciona em ciclos de cinco anos, nos quais cada país apresenta ou atualiza seus planos climáticos. Além da redução das emissões, os documentos detalham estratégias de adaptação e diretrizes de longo prazo para orientar economias inteiras rumo à neutralidade de carbono.

A cooperação internacional é considerada um pilar central do acordo, especialmente para apoiar países em desenvolvimento, mais vulneráveis aos impactos climáticos e historicamente responsáveis por uma parcela muito menor das emissões acumuladas. A pactuação reconhece a responsabilidade dos países desenvolvidos em liderar o financiamento climático e promover transferência de tecnologia e capacitação.

Para acompanhar o progresso, o tratado prevê o Quadro de Transparência Reforçado, que obriga, desde 2024, que todas as partes reportem ações, avanços e apoios prestados e recebidos. Os dados alimentarão o balanço global, instrumento que avalia o progresso coletivo rumo às metas de longo prazo.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2023 – População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cientistas alertam que meta do Acordo de Paris "não é mais plausível"
Belém (PA), 07/11/2025 - Laurent Fabius, presidente da COP21 (Acordo de Paris) e atual presidente do “Círculo dos Presidentes da COP”, fala durante entrevista coletiva na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Em Belém, presidente da COP21 destaca avanços desde o Acordo de Paris
Belém (PA) - 07/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Segunda Sessão Temática da Mesa Redonda de Líderes: “Transição Energética”. Mesa Redonda de Líderes – Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula diz que Acordo de Paris está longe da meta e faz apelo a líderes
Edição:
Aécio Amado
Acordo de Paris PNU Mudanças Climáticas cop30 Aquecimento Global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Meio Ambiente Acordo de Paris completa 10 anos com alerta por metas insuficientes
sex, 12/12/2025 - 20:40
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli retira quebra de sigilo de Vorcaro da CPMI do INSS
sex, 12/12/2025 - 20:38
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta
sex, 12/12/2025 - 20:26
12/12/2025 - São Paulo - O presidente Lula, participa do lançamento do SBT News. Foto: Frame/ Canal GOV
Política Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil
sex, 12/12/2025 - 20:21
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa sobe 0,99% e volta a superar os 160 mil pontos
sex, 12/12/2025 - 20:18
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
Justiça “Verdade prevaleceu”, diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA
sex, 12/12/2025 - 19:52
Ver mais seta para baixo