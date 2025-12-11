logo ebc
Após ventania, São Paulo tem 1,5 milhão de clientes sem energia

Segundo a CET, há mais de 200 semáforos sem funcionamento
Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 09:14
São Paulo
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A região metropolitana de São Paulo (SP) amanheceu nesta quinta-feira (11) com 1,5 milhão de clientes sem energia devido às ventanias desta quarta (10).

Na cidade de SP há 1 milhão sem luz e cidades como Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, entre outras também sofrem do mesmo problema.

Ontem, mais de 2 milhões de clientes ficaram sem energia, segundo a concessionária Enel.

Os problemas de energia se refletem em toda a cidade de São Paulo nesta manhã. Segundo a CET, há mais de 200 semáforos sem funcionamento, o que ajuda a gerar um grande congestionamento de veículos. Já são 97km de engarrafamento.

O Aeroporto de Congonhas já tem cinco voos cancelados nesta manhã e um atrasado.

Os parques da cidade, que foram todos fechados pela prefeitura ontem, foram reabertos nesta manhã.

Ventos

A região metropolitana de SP enfrentou uma grande ventania ao longo desta quarta-feira. Ventos de até 98km/h derrubaram muitas árvores, foram 514 chamados para verificar as quedas. As cidades litorâneas de Bertioga e Santos também tiveram rajadas de grande velocidade, bem como cidades do interior do estado.

Segundo a Defesa Civil, uma pessoa morreu em Campos do Jordão devido a um deslizamento provocado pela chuva e ventos.

 

