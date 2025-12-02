logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Estudo aponta irregularidade em 8,8% processos de mineração no país

De 257.591 processos, 22.668 apresentam alguma inconsistência
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 00:10
Brasília
Paracatu (MG), 06/02/2015 - A mineração no chamado Morro do Ouro, liderada pela empresa canadense Kinross Gold Corporation, representa a principal atividade industrial para a geração de emprego e renda na região. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agencia Brasil

No Brasil, há 257.591 processos minerários em atividade, dos quais 22.668, o equivalente a 8,8%, apresentam algum tipo de inconsistência, de acordo com o Monitor da Mineração do MapBiomas, plataforma lançada nesta terça-feira (2). A ferramenta consolida dados de mais de 80 anos de processos da Agência Nacional de Mineração (ANM) e permite o cruzamento com o histórico da área minerada a partir de mapas anuais de cobertura e uso da terra no país.

De acordo com o coordenador da equipe Mineração do MapBiomas, César Diniz, o Monitor reúne e organiza dados dispersos, destaca situações atípicas e apresenta as informações de forma clara, compreensível e com acesso gratuito, tanto para órgãos de fiscalização e controle, quanto para jornalistas, pesquisadores e sociedade civil organizada.

“Sua finalidade é apoiar o Poder Público na ampliação da transparência e no aprimoramento dos processos relacionados à produção, à comercialização e à aquisição de produtos oriundos das atividades minerárias”, explica.

Os dados detalhados na plataforma apontam que a maior parte dos processos inconsistentes apresenta problemas com a permissão. São 11.394 processos, ou 4,4% do total, que não possuem concessão de lavra, registro de extração, licenciamento, permissão de lavra garimpeira ou autorização de pesquisa com guia de utilização válida.

“Se o processo não está em nenhuma dessas etapas, qualquer extração ali identificada é considerada irregular por falta de título minerário apto, caracterizando o processo como portador de um sinal de mineração em fase inapropriada”, afirma Diniz.

Há também 10.620 processos, ou 4,1% do total, que atuam em territórios onde a atividade é proibida por lei, como terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas (Resex) e reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).

Em um total de 654 processos, foi identificada a sobreposição de inconsistência, com problemas no processo e também no local de atuação da atividade de mineração.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estados

No recorte por estado, Minas Gerais, Bahia e Pará são as unidades da federação com maior número de processos minerários no país, representado 20,4%, 11,5% e 9,2% respectivamente. Nos dois primeiros estados, a autorização para pesquisa é o tipo de processo que prevalece, enquanto no Pará o requerimento de lavra garimpeira é o processo mais comum.

O estado também configura como o que possui maior número de irregularidades em relação aos processos. São 7.552 com algum sinal de inconsistência, o que representa 31,4% do total de 24.080 processos existentes no Pará. 

Proporcionalmente, na lista dos estados com mais inconsistência, também aparecem os estados do Mato Grosso, com 13,8% do total de 13.134 processos e Minas Gerais, com 7,4% de 53.398 processos registrados na ANM. 

Inadimplência

O recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – valor pago aos municípios, estados e à União para compensar os impactos da atividade nos territórios – também pode ser acompanhado pela plataforma. Nos casos em que há obrigatoriedade do tributo, um recorte dos últimos seis meses aponta inadimplência em 56,4% dos processos.

Além da visualização de estatísticas como número, fase e distribuição dos processos de mineração, é possível aplicar filtros para realizar recortes ou cruzar dados. O Monitor da Mineração também permite a geração de um laudo por processo, com oito indicadores que incluem os dados puros, um resumo de cruzamento de dados, imagens de satélite, com mosaicos anuais e fontes dos dados.

“Com mais clareza e acessibilidade, todos conseguem identificar irregularidades mais rapidamente, acompanhar a evolução dos processos e atuar de forma mais eficiente no enfrentamento de práticas ilegais no setor mineral”, conclui César Diniz.

*Matéria alterada às 11h40 do dia 3/12 para corrigir os dados relativos a processos irregulares citados no estudo, que foi divulgado com erros pelo MapBiomas. No primeiro bloco do texto, foram alterados os dados dos parágrafos: primeiro, quarto, sexto e sétimo. No bloco com intertítulo Estados, os três últimos parágrafos foram substituídos pelos dois últimos, com informações corretas. O terceiro bloco do texto, com intertítulo Inadimplência, não foi alterado. O título e a linha fina também foram corrigidos.

Relacionadas
Brasília (DF), 17/09/2025 – Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração Operação Rejeito. Foto: Controladoria-Geral da União
Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Brasília (DF), 17/09/2025 – Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração Operação Rejeito. Foto: Controladoria-Geral da União
Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração
Paracatu (MG), 06/02/2015 - A mineração no chamado Morro do Ouro, liderada pela empresa canadense Kinross Gold Corporation, representa a principal atividade industrial para a geração de emprego e renda na região. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Comércio exterior da mineração tem saldo de US$ 7,6 bi no 1º trimestre
Edição:
Juliana Andrade
mineração Agência Nacional de Mineração ANM Monitor da Mineração MapBiomas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Política Comissão adia votação da PEC que reduz jornada para 40h e mantém 6x1
qua, 03/12/2025 - 13:41
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe fabricação e venda de suplementos irregulares
qua, 03/12/2025 - 12:56
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Soldados do Corpo de Bombeiro trabalham para conter incêndio em galpão da Ceasa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Incêndio no Ceasa/Rio está controlado; bombeiros trabalham no rescaldo
qua, 03/12/2025 - 12:50
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Toffoli autoriza busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba
qua, 03/12/2025 - 12:44
Fortaleza (CE), 03/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia alusiva à entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), realizado no Centro de Eventos do Ceará. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Educação Lula autoriza nova fase de obras do campus do ITA no Ceará
qua, 03/12/2025 - 12:42
Brasília (DF), 17/03/2024, O ministro do STF, Gilmar Mendes, durante entrevista exclusiva em seu gabinete. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Gilmar decide que só PGR pode pedir impeachment de ministro do STF
qua, 03/12/2025 - 11:47
Ver mais seta para baixo