logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Fundo Amazônia: cadeias produtivas de florestas terão R$ 96,6 milhões

Programa vai contemplar 32 projetos da Amazônia Legal
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 15:51
Brasília
09/12/2025 - Brasília - Conab e BNDES lançam ‘Amazônia Viva’ para viabilizar o escoamento de produtos da floresta a mercados consumidores. Foto: CONAB
© Conab

Cadeias produtivas de recursos naturais da Amazônia, como o cupuaçu, o açaí e o pirarucu, receberão investimentos de R$ 96,6 milhões, por meio do Programa Florestas e Comunidades: Amazônia Viva, anunciado nesta terça-feira (09), em Brasília.

A iniciativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) será promovida com recursos do Fundo Amazônia e esforços dos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

O programa será executado em dois anos com o objetivo de ampliar a oferta dos produtos da floresta ao mercado consumidor, diversificar o cardápio regional pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e intensificar o fornecimento de alimentos com origem na sociobiodiversidade e agricultura familiar ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“É um legado que nós do governo brasileiro precisamos deixar para os povos da floresta. Os produtos da sociobiodiversidade precisam ter a divulgação e merecem ter a visibilidade que têm outros produtos importantes para a economia do Brasil”, declarou o presidente da Conab, João Edegar Pretto.

A iniciativa vai contemplar 32 projetos de cooperativas e associações da Amazônia Legal, que reúnam silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas.

Cada proposta poderá receber investimentos de até R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos e infraestrutura capazes de impulsionar a comercialização de produtos da floresta em mercados consumidores.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o responsável pela gestão do Fundo Amazônia. De acordo com a diretora socioambiental da instituição, Tereza Campello, o investimento foi viabilizado por um esforço grande para diminuir o desmatamento e reestruturar os recursos do fundo, permitindo investimentos que somarão um total de R$ 2,2 bilhões em 2025.

“Nessa iniciativa da Conab são quase R$100 milhões para uma agenda estratégica que chega na ponta às nossas comunidades e que também vai viabilizar uma plataforma onde a gente passe a ter de forma profissional e organizada todos os dados da sociobiodiversidade que temos na Amazônia”, concluiu Tereza Campello.

Relacionadas
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
No Amazonas, 62% da exploração madeireira é feita ilegalmente
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Sociedade civil vê retrocesso grave em queda de vetos de PL Ambiental
Brasilia 26/11/2025 - Prato típico do Para, Tacacá. Foto: Quintal Paraense/Divulgação
Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil
Edição:
Juliana Andrade
Fundo Amazônia Amazônia Conab Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento Agrário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/12/2025 - Brasília - Conab e BNDES lançam ‘Amazônia Viva’ para viabilizar o escoamento de produtos da floresta a mercados consumidores. Foto: CONAB
Meio Ambiente Fundo Amazônia: cadeias produtivas de florestas terão R$ 96,6 milhões
ter, 09/12/2025 - 15:51
Brasília (DF) 06/02/2025 - Plenário da câmara dos deputados, durante sessão deliberativa virtual para a votação de propostas. Na pauta, sete projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais firmados pelo Brasil. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Câmara pode votar hoje projeto com novas regras para devedor contumaz
ter, 09/12/2025 - 15:50
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF faz julgamento que pode condenar mais 6 réus pela trama golpista
ter, 09/12/2025 - 15:33
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Política Câmara vota hoje projeto da dosimetria a condenados por atos de 8/01
ter, 09/12/2025 - 15:01
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPI do Crime convoca Bacellar, presidente da Alerj solto por colegas
ter, 09/12/2025 - 14:33
Brasília (DF) 01/02/2024 - Butantan publica no NEJM dados que demonstram que vacina da dengue protege 79,6% dos imunizados Foto: Butantan/Divulgação
Saúde Vacina contra a dengue do Butantan começa a ser aplicada em janeiro
ter, 09/12/2025 - 14:26
Ver mais seta para baixo