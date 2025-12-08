logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Inmet alerta para tempestade de grande perigo na Região Sul

Alerta vale a partir das 12h de hoje e vai até as 23h59 de terça-feira
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 09:56
Brasília
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
© Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de tempestade, com grau de severidade classificado como de grande perigo, para boa parte da Região Sul do país. O alerta começa a valer a partir das 12h desta segunda-feira (8) e segue até as 23h59 de terça-feira (9).

A previsão é chuva superior a 60 milímetros por hora (mm/h) ou maior que 100 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos superiores a 100 quilômetros por hora (km/h) e queda de granizo.

Ainda de acordo com o aviso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As áreas afetadas incluem região serrana, oeste catarinense, sudoeste rio-grandense, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, centro ocidental rio-grandense, centro ocidental paranaense, região metropolitana de Porto Alegre, noroeste paranaense, sudeste rio-grandense e sudoeste paranaense.

Também serão afetados o oeste paranaense, nordeste rio-grandense, sudeste paranaense, norte central paranaense, centro oriental rio-grandense, norte catarinense, centro-sul paranaense, centro oriental paranaense e a região metropolitana de Curitiba.

Dentre as instruções para a população, listadas pelo Inmet, estão:

- desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- em caso de enxurrada ou situação similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

- em caso de situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Relacionadas
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Defesa Civil confirma quarta morte após chuvas no Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BRASIL, 07.05.2024 - Fotos gerais das enchentes, Av Loureiro da Silva, CAFF e região, devido as fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Fotos: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini
Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul
Porto Alegre 08/11/2025 - Passagem de um ciclone extratropical na madrugada deste sábado (8) causou estragos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Redes sociais
Chuvas e ventos fortes voltam a causar estragos em cidades do RS
Edição:
Valéria Aguiar
Inmet Região Sul região metropolitana de Porto Alegre
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
Meio Ambiente Inmet alerta para tempestade de grande perigo na Região Sul
seg, 08/12/2025 - 09:56
Colheita de soja. Governo retoma Programa de Estoque Público de Alimentos. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Internacional China deve importar recorde de soja em 2025
seg, 08/12/2025 - 09:52
Logo da Agência Brasil
Geral Casarão desaba no bairro do Catete, no Rio, e deixa vários feridos
seg, 08/12/2025 - 09:03
Um funcionário ferroviário observa ao lado de um prédio da estação atingido durante ataques noturnos de mísseis e drones russos na cidade de Fastiv, durante o ataque da Rússia à Ucrânia, na região de Kiev, Ucrânia 06/12/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Enviado dos EUA diz que acordo de paz na Ucrânia está próximo
seg, 08/12/2025 - 08:37
Brasília (DF), 08/12/2025 - Caminhos da Reportagem compartilha a rotina e os desafios da Menopausa. Frame Tv Brasil
Saúde Menopausa sem Segredo é tema do Caminhos da Reportagem de hoje
seg, 08/12/2025 - 07:32
Migrarte 2018 - Encontro celebra o Dia Mundial do Refugiado e a Semana do Migrante. O evento acontece no Memorial dos Povos Indígenas. Na foto, índios da etinia Kariri Xokó, de Alagoas, fazem apresentação
Saúde Fiocruz: população jovem apresenta o maior risco de suicídio
seg, 08/12/2025 - 07:02
Ver mais seta para baixo