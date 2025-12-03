logo ebc
Mapbiomas retira do ar plataforma após erro em estudo sobre mineração

Falha foi identificada no mesmo dia do lançamento nesta terça-feira
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 15:04
Brasília
Paracatu (MG), 06/02/2015 - A mineração no chamado Morro do Ouro, liderada pela empresa canadense Kinross Gold Corporation, representa a principal atividade industrial para a geração de emprego e renda na região. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agencia Brasil

O Monitor da Mineração do MapBiomas foi retirado do ar, logo após o lançamento nesta terça-feira (2), com a constatação de que os números sobre irregularidade nos processos minerários país estavam incorretos. A plataforma passará por correção e deve ser retomada ainda hoje (3).

Inicialmente, a nova ferramenta informava que 95.740 (37%) processos no país eram inconsistentes, quando os números corretos eram 22.668 (8,8%) do total de 257.591 processos da Agência Nacional de Mineração (ANM).  Em reportagem da Agência Brasil, os números incorretos foram reproduzidos e posteriormente corrigidos.

Segundo o coordenador da equipe Mineração do MapBiomas, César Diniz, houve falha na programação da plataforma para interpretação dos dados.

“A falha de contagem foi resultado de um erro lógico na interpretação dos Sinais de Inconsistência Processual", explicou Diniz.

Com o problema, a versão beta 1.0 da plataforma realizava um recorte de “Autorização de Pesquisa”, no lugar de trazer os dados referentes aos de 'Distribuição dos Processos Minerários por Inconsistência Processual'”.

Segundo o pesquisador, o erro foi identificado no mesmo dia do lançamento, quando a plataforma foi retirada do ar. Uma nova versão do Monitor da Mineração beta 1.1 será disponibilizada no site da rede de organizações sociais Mapbiomas, junto a uma nota informativa sobre o problema ocorrido.

Edição:
Aécio Amado
