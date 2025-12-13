logo ebc
Queda de árvore provoca morte em Guarulhos, diz Defesa Civil

Vítima estava em ponto de ônibus na Rua Arminda de Lima
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/12/2025 - 11:03
São Paulo
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Uma pessoa morreu ontem (12) após ter sido atingida pela queda de uma árvore na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo informações da Defesa Civil, a vítima estava em um ponto de ônibus na Rua Arminda de Lima, na região central da cidade, quando foi atingida pela árvore, que era de grande porte. Uma outra pessoa que também estava no local ficou ferida.

Esta foi a terceira morte ocorrida no estado de São Paulo somente nesta semana, que foi marcada por fortes chuvas e também pela passagem de um ciclone, que provocou fortes ventos e gerou muito estrago em diversas cidades paulistas.

Na última quarta-feira (10), um morador da cidade de Campos do Jordão morreu após o deslizamento de um talude atingir sua casa. Já na quinta-feira (11), uma mulher morreu após ser atingida pelo desabamento de um muro no Jardim Sapopemba, na zona leste da capital paulista.

A passagem de um ciclone extratopical por São Paulo, com ventos que chegaram a atingir quase 100 km/h, gerou muitos transtornos no estado paulista. Na capital, houve quedas de árvores, parques precisaram ser fechados, voos foram cancelados e milhões de pessoas sofreram com falta de energia.

Na manhã de hoje, quatro dias após o início desses eventos, ainda há mais de 462 mil clientes da Enel sofrendo com falta de luz na Grande São Paulo. Por causa disso, a Justiça paulista determinou que a empresa restabeleça imediatamente a energia, sob risco de multa de R$ 200 mil.

Frente fria

E para os próximos dias ainda há previsão de forte chuva e de “risco elevado de transtornos” em São Paulo, informa a Defesa Civil. O alerta vale entre hoje (13) e a próxima terça-feira (16). Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria sobre o território paulista deverá provocar chuva persistente, raios, rajadas de vento e até chance de granizo.

As regiões do estado que mais devem sofrer com chuvas expressivas neste período são as de Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro.

