logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Rio terá calor intenso e chuvas isoladas até o réveillon

Temperaturas ficam entre 21°C e 36°C, diz Alerta Rio
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 14:30
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A cidade do Rio de Janeiro segue com tempo quente e instável até a virada do ano. Segundo o Alerta Rio, a segunda-feira (29) tem céu com poucas a muitas nuvens e pancadas rápidas e isoladas de chuva à tarde e à noite. Os ventos ficam fracos a moderados, com temperaturas entre 21°C e 36°C.

Na terça-feira (30), a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde, com mínima de 20°C e máxima de 33°C. Para quarta-feira (31), último dia do ano, o cenário se repete, com possibilidade de granizo e temperaturas entre 21°C e 34°C.

O calor persistente ocorre no Sudeste e em outras regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir alerta vermelho nos últimos dias devido ao bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas.

Na matéria publicada pela Agência Brasil no último dia 27, o Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas pediram providências urgentes ao governo estadual e à prefeitura do Rio para enfrentar os efeitos do calor extremo. O documento alerta para riscos à saúde, especialmente entre grupos vulneráveis.

Entre as recomendações estão reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves e claras e ampliar pontos de hidratação e locais climatizados. Desde o feriado de Natal, a capital fluminense permanece em estágio 3 de calor, em escala que vai até 5, com índices entre 36°C e 40°C.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/08/2023 - Rio de Janeiro (RJ), 24/08/2023 - Termômetro, no centro da cidade, chega a marcar 40 graus em meio a forte onda de calor. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Inmet alerta para onda de calor no Rio de Janeiro com riscos à saúde
Edição:
Maria Claudia
Rio de Janeiro calor intenso chuvas isoladas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio terá calor intenso e chuvas isoladas até o réveillon
seg, 29/12/2025 - 14:30
Brasília (DF) 29/12/2025 - O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, apresenta as medidas prioritárias do Plano de Reestruturação 2025–2027 da empresa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Correios prevê fechar mil agências e 15 mil demissões voluntárias
seg, 29/12/2025 - 14:23
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
seg, 29/12/2025 - 13:44
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Geral Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
seg, 29/12/2025 - 13:17
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Esportes Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de ingressos para Copa do Mundo
seg, 29/12/2025 - 13:08
Logotipo da Eletrobras no edifício sede, no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Política Lula veta PL sobre realocação de trabalhadores da Eletrobras
seg, 29/12/2025 - 12:42
Ver mais seta para baixo