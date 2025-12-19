logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Saída da dependência de combustível fóssil é possível, diz Marina

Ministra defendeu transição energética justa a partir das receitas
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 13:04
Brasília
Brasília (DF), 18/12/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente Mudança do Clima confirmou o início dos trabalhos para a construção de um mapa que torne o Brasil independente em relação ao uso dos combustíveis fósseis. Segundo Marina Silva, uma minuta de trabalho com base em termos técnicos e científicos está sendo preparada para ser para ser apresentada ao Conselho Nacional de Política Energética no início das atividades do colegiado em 2026.

“A minuta vai tratar das diretrizes, das bases, dos referenciais para fazer o mapa do caminho. Ainda não é o mapa do caminho”, explica.

O início dos trabalhos para a saída da dependência dos combustíveis fósseis no Brasil foi anunciado em novembro, durante a 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 8 de dezembro, um despacho presidencial, publicado no Diário Oficial da União estabelecia o prazo de 60 dias para a apresentação desse primeiro documento.

Fundo

A determinação também prevê a construção dos meios para financiar a mudança.

“Além das diretrizes para o mapa do caminho, nós temos que ter as diretrizes para o estabelecimento de um fundo visando a transição energética justa a partir das receitas. públicas do governo federal advindas da exploração de petróleo,” esclarece a ministra.

De acordo com Marina Silva, o planejamento definitivo é algo tão complexo quanto está sendo a construção de políticas para o fim do desmatamento no Brasil.

“Tem que passar pelo crivo de um conjunto de outros ministérios, tem que conversar e dialogar com o setor público de modo geral – estados e municípios, têm que dialogar com o setor privado, com a comunidade científica, com as organizações da sociedade civil, as agências internacionais de energia e beber também nas melhores práticas já existentes”, detalha.

Resultados

Para Marina Silva, a experiência com o planejamento da rota para o fim do desmatamento traz segurança aos gestores públicos de que é possível alcançar resultados.

Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
 "Na Amazônia já reduzimos o desmatamento em 50%. No país, em mais de 30%” Foto: Orlando K Junior/Divulgação

“Nós começamos em 2003 e assumimos em 2022, já na campanha do presidente Lula, que iríamos zerar o desmatamento em 2030. Nós tivemos um intervalo, infelizmente, de apagão de política de combate ao desmatamento de seis anos, retomamos essas medidas e na Amazônia já reduzimos o desmatamento em 50%. No país, em mais de 30%”, reforça.

Os dois esforços, fim do desmatamento e fim da dependência dos fósseis, convergem para o cumprimento de um compromisso assumido em tratados multilaterais que determinam a neutralidade das emissões dos gases do efeito estufa até 2050, de forma que o país seja capaz de capturar as emissões remanescentes por meio de reflorestamento.

“Nós já temos muito desse mapa do caminho, tanto em marcos regulatórios quanto em ações concretas. Mas ainda não é suficiente e precisamos ampliar para que tenhamos os indicadores de esforço para alcançarmos essa meta de zerar a emissão”, diz a ministra.

Inevitável

Na avaliação de Marina Silva, a iniciativa posiciona o Brasil da liderança de um caminho que é inevitável de ser trilhado, diante de um desafio avassalador.

“A ciência está dizendo que nós podemos destruir não só uma grande parte da vida que existe no planeta, mas mais do que isso, nós podemos destruir as condições em que a vida acontece".

Na escolha entre a vida e o dinheiro, a ciência já mostra que o caminho da vida com dignidade é possível, segundo a ministra.

“É possível se a gente se planejar, se a gente tiver a humildade de fazer um processo ouvindo o que a ciência e o bom senso estão nos dizendo,” conclui.

*Colaborou a jornalista Patrícia Araújo, da TV Brasil

 

Relacionadas
Brasília (DF) 28/11/2025 - A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis continua em pauta
Balsas (MA), 09/10/2025 – O agricultor familiar Fábio Soares de Sousa, conhecido como Miúdo, morador da comunidade de Boa Esperança, no Vão do Uruçuí, área rural dos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fronteira Cerrado: desmatamento gera conflitos por terra e grilagem
Joanesburgo, 23/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concede entrevista coletiva na Terceira Sessão da Cúpula de Líderes do G20: Um Futuro Justo para Todos (minerais críticos, trabalho decente, inteligência artificial). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende discussão abrangente sobre combustíveis fósseis, após COP
Edição:
Valéria Aguiar
desmatamento combustível fóssil ministra Marina Silva Mudança climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PL na Câmara, Deputado Sóstenes Cavalcante, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Líder do PL na Câmara dos Deputados nega desvios de verbas
sex, 19/12/2025 - 14:06
Brasília (DF) 19/12/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Ministra defende regulamentação de plataformas de streaming
sex, 19/12/2025 - 13:31
Brasília (DF), 18/12/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Saída da dependência de combustível fóssil é possível, diz Marina
sex, 19/12/2025 - 13:04
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de nafta e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
sex, 19/12/2025 - 12:51
Matvey Safonov em jogo do Paris St Germain contra o Flamengo 17/12/2025 REUTERS/Thaier Al-Sudani
Esportes Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro Safonov fraturou mão na final
sex, 19/12/2025 - 12:36
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF fará debate sobre norma de conduta para ministros em 2026
sex, 19/12/2025 - 12:12
Ver mais seta para baixo