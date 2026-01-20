logo ebc
Após tempestade solar atingir a Terra, Europa registra auroras boreais

Fenômeno pode causar interrupções em redes de energia e satélite
Agência Lusa
Publicado em 20/01/2026 - 10:24
Lisboa
Aurora Boreal. Foto: nicos_fotowelt/ Pixabay
© nicos_fotowelt/ Pixabay
Uma grande tempestade solar começou a atingir a Terra nesta segunda-feira (20) e pode causar interrupções nas redes de energia e satélite, além de produzir auroras boreais em países da Europa, incluindo Portugal. O alerta é de autoridades meteorológicas dos Estados Unidos (EUA).

Esta poderosa tempestade solar começou a impactar a Terra desencadeando uma tempestade geomagnética de nível 4 (em escala que vai até 5), explicou o meteorologista Shawn Dahl, do Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA (SWPC).

A tempestade deve prosseguir nesta terça-feira, mas enfraquecer durante o dia, de acordo com a mesma fonte.

As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos, criando as auroras boreais e austrais, ao entrar em contacto com o campo magnético da Terra.

A atual tempestade está produzindo auroras boreais em regiões onde normalmente não são vistas. Há registros de auroras boreais em vários países da Europa e em várias localidades de Portugal, como Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Bragança, Macedo de Cavaleiros (Bragança), São Pedro do Sul (Viseu) ou Grândola (Setúbal). 

Embora o mundo já tenha experimentado uma tempestade geomagnética de nível 5, o nível mais alto, em 2024 pela primeira vez em 20 anos, a atual tempestade solar é a mais poderosa observada desde 2003, alertou Dahl.

Em outubro de 2003, uma tempestade solar "de Halloween" mergulhou grandes partes da Suécia na escuridão e danificou infraestruturas energéticas na África do Sul.

A atual tempestade foi desencadeada por "uma forte erupção solar ocorrida ontem [domingo]", explicou Dahl.

