logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Calendário de defeso do caranguejo-uçá começa dia 18 próximo

Período vai até 6 de abril e envolve 11 estados
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 14:58
Brasília
Caranguejo Uçá
© Acervo ICMBio

O calendário de proibição da captura, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do caranguejo-uçá para 2026 já está definido. Será de 18 de janeiro a 6 de abril, mas poderá ser estendido até o dia 22, caso o período reprodutivo da espécie atrase.

O defeso ocorre anualmente em períodos diferentes nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Por essa razão é estabelecido um calendário por região, conforme o ciclo reprodutivo da espécie em cada estado.

Confira o calendário para 2026

Período de Defeso

Estados

18 de janeiro de 2026 a 23 de janeiro

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

1º de fevereiro de 2026 a 6 de fevereiro

Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

17 de fevereiro de 2026 a 22 de fevereiro

Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

3 de março de 2026 a 8 de março

Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

18 de março de 2026 a 23 de março

Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

1º de abril de 2026 a 6 de abril

Amapá e Pará

17 de abril de 2026 a 22 de abril de 2026 (caso a andadas reprodutivas continue)

Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

Reprodução

A proibição coincide com o período da chamada andada reprodutiva, que é quando o caranguejo-uçá deixa a sua toca para acasalar, a fêmea carrega os ovos e depois deposita as larvas, para amadurecimento dos filhotes.

De acordo com nota do Ministério da Pesca e Aquicultura, a manutenção de caranguejo-uçá vivo em cativeiro ou de estoque congelado, inteiro ou em partes, para beneficiamento e comercialização no período, deve ser informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O modelo de formulário para Declaração de Estoque foi disponibilizado no edital publicado nesta terça-feira (13), no Diário Oficial da União, e o documento deve ser entregue até o último dia útil que antecede o início de cada período de defeso.

Relacionadas
Pescador, peixe , tarrafa, rede de pescaria
Pescadores de três estados recebem orientações sobre seguro-defeso
Maceió (AL) 18/12/2023 – Um pescador é visto pescando na lagoa. A pesca na região foi probida após rompimento da mina n°18 da mineradora Baskem na lagoa de Mundaú. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Gestão do seguro-defeso passa oficialmente ao Ministério do Trabalho
Rio de Janeiro (RJ) 12/09/2024 - Indínegas do povo tupinambá de Olivença, na Bahia, participam da celebração do retorno do Manto Tupinambá ao Brasil, na Quinta da Boa Vista, onde fica o Museu Nacional. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Demarcar terras dá segurança a quem protege o meio ambiente, diz MJ
Edição:
Kleber Sampaio
calendário defeso caranguejo-uçá Ibama
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Detidos por morte de ex-delegado tinham sido presos por ele em 2005
ter, 13/01/2026 - 17:51
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
ter, 13/01/2026 - 17:30
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
Esportes Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão
ter, 13/01/2026 - 17:17
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Política Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
ter, 13/01/2026 - 17:02
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026
ter, 13/01/2026 - 16:16
Banhistas no Arpoador curtem dia de verão com 39,5º C e sensação térmica de 50,7º C.
Economia Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
ter, 13/01/2026 - 15:21
Ver mais seta para baixo