Congonhas confirma terceiro vazamento em mina, em menos de uma semana

Acidente foi identificado em área da Companhia Siderúrgica Nacional

A cidade de Congonhas, região central de Minas Gerais, confirmou na noite desta quinta-feira (28) um terceiro vazamento de água no estado em menos de cinco dias.

Desta vez, o acidente foi identificado no dique de Fraile, na mina Casa de Pedra, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Os dois vazamentos anteriores, um no domingo (25) e outro na segunda-feira (27), ocorreram em áreas controladas pela mineradora Vale.

Segundo a prefeitura de Congonhas, o novo problema foi identificado durante os trabalhos de fiscalização nos outros dois vazamentos:

"[Foi identificado] carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem das vias internas da mineradora”.

Ainda de acordo com a prefeitura o material foi em direção ao Rio Maranhão e, apesar do vazamento, não houve rompimento de estruturas.

O órgão municipal considerou o incidente como um 'dano ambiental moderado'. A prefeitura disse ainda que notificou a CSN para que tome providências.

A Agência Brasil entrou em contato com a CSN, que não se posicionou até a publicação deste texto.