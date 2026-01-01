logo ebc
Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano

Passagem de frente fria pela costa deve aumentar instabilidade
Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 13:34
São Paulo
Um homem caminha sobre uma via expressa marginal parcialmente inundada do Tietê após fortes chuvas em São Paulo, Brasil, 10 de fevereiro de 2020. REUTERS / Rahel Patrasso
© REUTERS / Rahel Patrasso/Direitos Reservados

A Defesa Civil de São Paulo informou que haverá alterações significativas nas condições meteorológicas em todo o estado e chuva intensa nos primeiros dias de 2026. Para o início de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco de chuva forte e temporais em diversas regiões.

Além disso, o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.

Para esta quinta-feira (1º), o sol aparece entre variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. Segundo o órgão, a instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da região amazônica.

Na sexta-feira (2), uma mais uma frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do estado.

“As precipitações podem ser moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis”, divulgou o governo do estado.

Os acumulados de chuva entre hoje e domingo (4) devem ser significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado. Na previsão de acumulados muito altos, estão as regiões do Vale do Ribeira, de Sorocaba, Campinas, da Baixada Santista e do Litoral Norte.

Acumulados altos estão previstos para a região metropolitana de São Paulo, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Índices médios de chuva devem acontecer nas regiões de Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.

Gabinete de Crise

O governo do estado mobilizou o Gabinete de Crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante da previsão de chuvas intensas.

“Ao longo de toda a semana, os órgãos responsáveis pela resposta às emergências reúnem-se na sede da Defesa Civil mobilizando e integrando suas estruturas para otimizar o atendimento às ocorrências e diminuir o tempo resposta”, informou o governo estadual.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrar a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte.

“É importante evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas, manter distância segura entre os veículos e, em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parada”, divulgou.

Outra recomendação é que acompanhem as condições do tempo e da rodovia antes de iniciar a viagem e seguir as orientações dos órgãos de trânsito e concessionárias.

Para quem estiver na praia, durante temporais, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais seguros.

Em caso de raios, a orientação é sair rapidamente da água e se afastar de áreas abertas, além de respeitar a sinalização das equipes de salvamento, como bandeiras indicativas, e acompanhar os alertas oficiais antes e durante o deslocamento para o litoral.

Para quem pretende passar os próximos dias em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina, a Defesa Civil pede redobrar a atenção às condições meteorológicas.

Em caso de chuva forte ou aproximação de tempestades, a recomendação é sair imediatamente da piscina, evitar áreas abertas, não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos. Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

Edição:
Aécio Amado
Defesa Civil de SP frente fria chuvas intensas
Meio Ambiente Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano
