Dezesseis projetos concorrem em edital para restauração da Amazônia

Segundo o BNDES, iniciativa visa à recuperação de até 50 mil hectares

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Petrobras receberam 16 propostas para participar do edital da iniciativa ProFloresta+. Os projetos vencedores poderão acessar financiamento diferenciado do BNDES, como linhas do Fundo Clima voltadas à restauração com espécies nativas.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (16), o BNDES informou que o resultado das inscrições, encerradas no último dia 9, foi "bem superior à expectativa de contratação prevista" e evidencia "o interesse do mercado em projetos de restauração florestal com geração de créditos de carbono de alta integridade".

Lançado em novembro passado, durante a 30º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o edital prevê a compra, pela Petrobras, de créditos de carbono originados a partir de projetos de restauração ecológica com espécies nativas no bioma amazônico com padrões rigorosos de integridade por meio de contratos de longo prazo.

A iniciativa visa, segundo o BNDES, à restauração de até 50 mil hectares na Amazônia, com a geração de cerca de 15 milhões de créditos de carbono – o equivalente às emissões anuais de cerca de 8,9 milhões de automóveis. No conjunto, o ProFloresta+ tem potencial de mobilizar mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para o reflorestamento da Amazônia nos próximos anos.

O objetivo do primeiro edital é adquirir 5 milhões de créditos, distribuídos em cinco contratos de 1 milhão de unidades de Carbono Verificadas (VCUs) cada.

As propostas agora seguem para a fase de avaliação de efetividade técnica, seguindo os critérios estabelecidos no edital, que incluem dentre outros, requisitos rigorosos de integridade ambiental e salvaguardas socioambientais. Caberá à Petrobras escolher o conjunto de propostas que representem o menor desembolso para o número total de créditos de carbono que se deseja contratar.

O resultado do certame, com indicação dos vencedores, dos volumes contratados e do valor a ser pago pelos créditos, será informado pela Petrobras após conclusão do processo licitatório, prevista para o primeiro semestre de 2026.