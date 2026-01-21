logo ebc
Edital prorroga inscrições para restauração em terras indígenas

Propostas podem ser enviadas até 27 de fevereiro
Agência Brasil
Publicado em 21/01/2026 - 18:31
São Paulo
Alto Alegre (RR), 09/02/2023 - Áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami vistas em sobrevoo ao longo do rio Mucajaí. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O edital Floresta Viva – Terras Indígenas, que vai investir R$ 8,8 milhões em projetos de restauração ecológica em terras indígenas, foi prorrogado. Agora, as organizações que queiram submeter propostas para esse edital poderão se inscrever até o dia 27 de fevereiro.

A chamada do edital é focada em projetos de recuperação ambiental que estejam aliadas ao fortalecimento econômico e social das comunidades indígenas e vai selecionar até quatro iniciativas que serão desenvolvidas nos estados de Mato Grosso, do Tocantins e Maranhão. Os recursos são aportados pela Fundação Bunge, pela Agrícola Alvorada e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As inscrições são feitas por meio do site do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), que é responsável pela gestão técnica e financeira do edital. Dúvidas sobre o chamamento podem ser encaminhadas por meio desse link até o dia 7 de fevereiro.

Edição:
Juliana Andrade
