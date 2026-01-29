logo ebc
Nível do Rio São Francisco ultrapassa cota de alerta

Cidades da Bahia e de Minas Gerais já registram alagamentos
Gabriel Corrêa – repórter da Rádio Nacional
Publicado em 29/01/2026 - 13:30
São Luís
Mauriti (CE), 26/05/2025 - Barragem de Quixabinha, em Mauriti, que passou por obras de recuperação e vai levar água aos moradores da região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Rio São Francisco, que corta Minas Gerais e boa parte da Região Nordeste, está com o nível acima da cota de alerta e em processo de subida em algumas cidades mineiras e baianas.

Os dados são do mais recente boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da bacia, divulgado na manhã desta quinta-feira (29).

No município de Pedras de Maria da Cruz (MG), o nível atual do rio passou dos 7,5 metros (m), quase 2m acima da cota de inundação.

Na cidade mineira de São Francisco e nos municípios baianos de Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, as águas já subiram acima das margens, causando alagamentos em algumas áreas.

Cerca de 150 mil pessoas vivem nessas quatro cidades.

Com a cheia do São Francisco e dos afluentes que cortam a região, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais considera "moderada" a possibilidade de enxurradas nas cidades, entupimento de córregos e alagamentos em áreas rebaixadas com problemas de drenagem.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em mais da metade das estações de monitoramento ao longo do Rio São Francisco, a previsão é que o nível das águas se mantenha abaixo da cota de alerta, sem probabilidade próxima de inundação.

O período de chuvas na região da Bacia do Rio São Francisco começou em novembro e deve durar até, pelo menos, o mês de março.

Confira a reportagem da Rádio Nacional:

 

Edição:
Denise Griesinger
