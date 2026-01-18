Rio Acre supera cota de inundação em Rio Branco, mas deve baixar
O nível do Rio Acre na capital acreana, Rio Branco, já se encontra na marca de 1.455 cm (14,55 metros), acima do nível de inundação, de 1.400 cm. As informações foram divulgadas neste domingo (18) no boletim de alerta hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre), divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). A expectativa é que a situação estabilize ainda hoje.
Segundo explicou à Agência Brasil o pesquisador Artur Matos, do SGB, ocorreu uma cheia no Rio Acre no fim do ano passado, seguida de muita chuva no início de 2026, o que levou o nível a subir novamente.
“Mas com a chuva que já aconteceu, a gente está chegando no máximo hoje, e o nível do Rio deve se estabilizar, começando a cair ainda hoje ou amanhã”.
Matos esclareceu que, no SGB, o conceito de inundação significa que as primeiras casas já foram atingidas. “Alguma coisa já deve ter sido atingida em Rio Branco”.
Na capital do estado, o Rio Acre está atingindo seu pico, o que significa estabilização e queda a seguir. O pesquisador do SGB admitiu, por outro lado, que, se acontecer uma nova chuva, o nível do rio pode voltar a subir.
Já nos municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, os níveis do rio apresentam valores abaixo da cota de alerta, de 1.250 cm e 980 cm, respectivamente, atingindo 1.168 cm e 584 cm.
"A onda de cheia já passou, o nível do rio já subiu e já desceu. Agora está descendo”.
Na última sexta-feira (16), o SGB alertou que o nível do rio Acre estava na marca de 1.399 cm e continuava a subir, com possibilidade de ultrapassar a cota de inundação em Rio Branco nas próximas horas, que de fato ocorreu. O monitoramento em tempo real pode ser acompanhado pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre).