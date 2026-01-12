logo ebc
Rio registra a temperatura mais alta do ano

Termômetros assinalaram 41,4ºC na zona oeste da cidade
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 18:43
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais alta dos primeiros dias de janeiro, com os termômetros marcando 41,4ºC em Santa Cruz, na zona oeste, de acordo com o Sistema Alerta Rio.

Para a noite desta segunda-feira (12), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado sem chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Entre esta terça-feira (13) e a próxima sexta-feira (16), o Sistema Alerta Rio informa que por conta da atuação de áreas de instabilidade, associadas ao calor, a previsão para a cidade é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Os ventos estarão moderados. Para esta terça-feira, a temperatura máxima ficará em torno dos 39ºC e nos dias seguintes até sexta-feira, a máxima ficará entre 36°C e 37ºC.

O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do RJ informa que há previsão de excesso de calor em sete dos 92 municípios fluminenses que entraram em nível Laranja – Severo. A capital fluminense entrou na lista, e continua na terça-feira, com estimativa de nível Vermelho – Extremo em Guapimirim, na região metropolitana.

Para enfrentar o calor extremo, a Secretaria de Saúde instalou pontos de hidratação externa nas 27 unidades de Pronto Atendimento (UPA) para a população vulnerável. O Samu 192 reforçou o atendimento com motolâncias e veículos de intervenção rápida em pontos estratégicos da capital fluminense. As unidades de saúde adotaram protocolos específicos de classificação de risco e oferecem sais de hidratação para idosos e crianças.

Edição:
Fernando Fraga
Rio de Janeiro calor tempo temperatura
