Tempestades por passagem de ciclone ainda ameaçam três estados

O Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda-feira (12) um alerta laranja de perigo para tempestade na faixa litorânea dos estados de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina.

O volume aumentado de chuvas ainda é efeito da passagem de um ciclone extratropical, que causou estragos em municípios no Sul e Sudeste do Brasil no final de semana.

O ciclone extratropical já começa a se afastar do continente em direção ao oceano, mas o alerta permanece de perigo para chuvas fortes que podem atingir volumes de até 100 milímetros (mm) ao dia e ventos intensos com rajadas de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h).

Segundo o alerta do Inmet, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O ciclone extratropical se formou na última sexta-feira (9) atingindo os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional promoveu uma reunião de preparação com agentes estaduais e municipais de proteção e defesa civil e órgãos federais.

No Rio Grande do Sul, 18 cidades foram atingidas pelo aumento do volume de chuvas e ventos fortes que causaram queda de árvores, enchentes e destelhamento de casas. No estado de Santa Catarina, a Defesa Civil informou que, até esta segunda-feira, 15 municípios registraram danos, que afetaram 91 casas e cinco estruturas públicas.

No último sábado (10), o município de São José dos Pinhais, no Paraná, registrou a passagem de um tornado com ventos que atingiram 180 km/h. O fenômeno foi classificado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) de categoria F2 na escala Fujita, que vai até 5.

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, o tornado alcançou 1,2 mil pessoas e atingiu 350 residências. Duas pessoas ficaram levemente feridas.