logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas

Órgão fiscalizador e petroleira divergem sobre impactos
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 11:30
Brasília
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
© Petrobras/Divulgação

O Ibama aplicou um auto de infração na Petrobras com multa de R$ 2,5 milhões pelo vazamento em perfuração no mar na Bacia da Foz do Amazonas ocorrido no último 4 de janeiro. O derramamento do fluido ocorreu a 175 quilômetros do Amapá, na Margem Equatorial brasileira.

“A autuação decorre da descarga de 18,44 m³ de Fluido de Perfuração de Base Não Aquosa (mistura oleosa) no mar, oriunda da instalação denominada Navio Sonda 42 (NS-42), que operava na Bacia da Foz do Amazonas”, informou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Mistura de produtos

Em nota à imprensa, o órgão ambiental acrescentou que o fluido vazado acidentalmente pela Petrobras é uma mistura de produtos usada nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás.

O Ibama alega que o material “representa risco médio tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático”, conforme classificação do órgão definida na Instrução Normativa nº 14, de 28 de julho de 2025.

A Petrobras confirmou que recebeu a notificação do Ibama e que vai tomar “as providências cabíveis”. Diferentemente do Ibama, a petroleira sustenta que o material não traz danos ao meio ambiente.

“Reiteramos que o fluido é biodegradável, não persistente, não bioacumulável e não tóxico, conforme a Ficha de Dados de Segurança do produto. Atende todos os parâmetros do órgão ambiental e não gera qualquer dano ao meio ambiente”, informou a Petrobras.

A partir da ciência do auto de infração, a Petrobras tem o prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa administrativa.

Vazamento

Ocorrido no início do ano, o vazamento na região da Bacia do Amazonas teve origem na instalação denominada Navio Sonda 42 (NS-42).

De acordo com a Petrobras, o que ocorreu foi perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ao poço Morpho.

Na última quarta-feira (4), a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) impôs novas condições para a Petrobras retomar a perfuração do poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas, que está paralisado desde o dia 6 de janeiro, dois dias após o vazamento.

A ANP exige, entre outras medidas, a substituição de todos os selos das juntas do riser de perfuração - um tubo de grande diâmetro que conecta o poço de petróleo no fundo do mar à sonda.

Além disso, a Petrobras deve apresentar evidências da troca dos selos em até cinco dias após a instalação da última junta, incluindo uma análise da adequação da instalação.

Relacionadas
Vale anuncia início de dragagem para retirar lama do Rio Paraopeba
MPF pede bloqueio de R$ 1,2 bi da Vale por vazamento em Congonhas (MG)
Congonhas (SP), 28/01/2026 - Vistoria encontra material de enxurrada na CSN Mineração. Foto: Prefeitura de Congonhas/Divulgação
Vale é multada por vazamentos em minas de Congonhas e Ouro Preto
Edifício sede da Petrobras
Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
Edição:
Kleber Sampaio
Petrobras Ibama Multa Foz do Amazonas Vazamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
sab, 07/02/2026 - 12:26
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
sab, 07/02/2026 - 12:08
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump wears a flesh-colored bandage on his ear as he holds a campaign rally for the first time with his running mate, Republican vice presidential nominee U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) in Grand Rapids, Michigan, U.S. July 20, 2024. REUTERS/Tom Brenner
Internacional Trump diz que não viu parte racista do vídeo e não se desculpará
sab, 07/02/2026 - 11:53
Homem limpa a neve na frente de templo em Tottori, Japão 25/01/2023. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Internacional Neve intensa persiste ao longo da costa do Mar do Japão
sab, 07/02/2026 - 11:46
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
Geral Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho
sab, 07/02/2026 - 11:37
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas
sab, 07/02/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo