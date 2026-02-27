logo ebc
Inmet alerta para fim de semana com chuvas no Norte e Nordeste

Avisos variam entre “Perigo Potencial”, “Perigo” e “Grande Perigo”
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 15:28
São Luís
Chuvas Fortes, Várzea Alegre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas volumosas nas regiões Norte e Nordeste, com acumulado significativo de precipitação, entre hoje (27) e domingo (1º). Segundo o Inmet, os avisos variam entre “Perigo Potencial”, “Perigo” e “Grande Perigo”, indicando possibilidade de temporais com ventos fortes, alagamentos, quedas de energia e deslizamentos de encostas, especialmente no sul da Bahia.

Segundo o instituto, a atuação dos sistemas meteorológicos, associados à circulação dos ventos em níveis superiores, favorece a configuração de um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) neste final de semana, estabelecendo uma grande faixa de nebulosidade e chuvas entre o sudeste da região Amazônica, grande parte do interior da região Nordeste, bem como o norte e leste do Sudeste.

Para esta sexta-feira, o alerta de grande perigo foi emitido para o Centro Sul e o Sul baiano, atingindo ainda os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. São aguardadas chuvas superiores a 60 milímetros por horas (mm/h) ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas.

Para o restante da região, a previsão para a sexta-feira é chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, entre 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale para todos os estados do Nordeste.

Na região Norte, chuvas intensas também são esperadas para o Tocantins, Pará e norte do Mato Grosso e no Amazonas. São esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, também com ventos intensos.

Fim de semana

Para o final de semana o Inmet mantém o alerta de chuvas intensas no sábado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60-100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale para a região Nordeste e os estados do Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso e parte do Amapá.

A atenção permanece o sul da Bahia, com grande perigo e chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco.

No domingo a previsão é chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale para a região Nordeste e os estados do Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso.

Para o mês de março, Na Região Norte, o Inmet prevê chuva até 50 mm acima da média no centro-leste do Pará, em todo o Amapá, em grande parte de Tocantins e em áreas do Amazonas.

“Por outro lado, são previstos volumes abaixo da média no sudoeste do Pará, sul e norte de Rondônia, nordeste e sul do Amazonas e sul do Acre. Nas demais áreas da região, como em grande parte do estado de Roraima, a previsão indica valores próximos da média climatológica”, informou o Inmet.

Em relação à Região Nordeste, é prevista chuva até 50 mm acima da média em praticamente todos os estados, com destaque para o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em outras áreas da região, como o sul da Bahia, o leste de Pernambuco e os estados de Sergipe e Alagoas, o prognóstico indica valores próximos à climatologia de março.

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.

Em situações de inundação, a orientação é proteger objetos pessoais com sacos plásticos e evitar enfrentar o mau tempo. Para mais informações ou em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

 

Chuvas Inmet regiões norte Nordeste Zona de Convergência do Atlântico Sul
