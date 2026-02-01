logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º

Confira dicas para enfrentar o calor e preservar a saúde
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 13:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Trabalhadores no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 10h20 deste domingo (1º). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se pela previsão ou registro de Índices de Calor (IC) – temperatura e umidade – acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições atmosféricas na cidade do Rio serão influenciadas pelo calor e umidade em vários níveis da atmosfera.

Assim, a previsão é de temperatura máxima de 36°C, e índice de calor mediano entre 36ºC e 40ºC por 10 horas. 

Para a tarde, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva.

Já na segunda e terça-feira (2 e 3), o tempo permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.

Recomendações para o calor:

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

– Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

– Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;

– Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.

 

Relacionadas
Turista se protege do sol usando um guarda-chuva em frente ao Lincoln Memorial, em dia de forte calor em Washington, EUA.
Calor extremo: 3,8 bilhões de pessoas serão atingidas até 2050
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Unidos do Viradouro desfila no primeiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rio: escolas de samba do Grupo Especial têm 3º dia de ensaios técnicos
Recife - 30/11/2025 Espetáculo no Recife promove cortejo aos sons de Natal e Carnaval Tradicional “Baile do Menino Deus” tem prévia inédita no dia 14. Fotos: Divulgação/ Hans Manteuffel
Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de fevereiro de 2026
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Calor Rio de Janeiro Chuvas Alerta
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Justiça Piloto acusado de agredir jovem no DF ficará preso em sala especial
dom, 01/02/2026 - 13:36
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Trabalhadores no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º
dom, 01/02/2026 - 13:20
01/02/2026 - Mostra de Cinema de Tiradentes encerra 29ª edição com vitória de “Anistia 79” no júri oficial e popular. Foto: Divulgação/Universo
Cultura Mostra de Tiradentes encerra 29ª edição com vitória de “Anistia 79"
dom, 01/02/2026 - 12:54
Logo da Agência Brasil
Saúde Saiba como melhorar a qualidade do sono
dom, 01/02/2026 - 12:35
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Justiça ANP interdita totalmente a Refit por riscos de acidentes
dom, 01/02/2026 - 12:20
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Unidos do Viradouro desfila no primeiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Rio: escolas de samba do Grupo Especial têm 3º dia de ensaios técnicos
dom, 01/02/2026 - 11:58
Ver mais seta para baixo