Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º

Confira dicas para enfrentar o calor e preservar a saúde

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 10h20 deste domingo (1º). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se pela previsão ou registro de Índices de Calor (IC) – temperatura e umidade – acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições atmosféricas na cidade do Rio serão influenciadas pelo calor e umidade em vários níveis da atmosfera.

Assim, a previsão é de temperatura máxima de 36°C, e índice de calor mediano entre 36ºC e 40ºC por 10 horas.

Para a tarde, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva.

Já na segunda e terça-feira (2 e 3), o tempo permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.

Recomendações para o calor:

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

– Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

– Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;

– Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.