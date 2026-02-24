Tempestade mata um homem em Natividade da Serra; SP já soma 19 mortes

Homem de 67 anos desapareceu no domingo; corpo foi encontrado ontem

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo no fim de semana provocaram uma morte na cidade de Natividade da Serra.

O município, que fica no Vale do Paraíba, na região da serra do mar, foi fortemente atingida por vendavais no domingo (22), causando extravasamento de rios, deslizamentos, queda de energia e o desabamento da casa deste homem que morreu. Trata-se de Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos.

Cordeiro desapareceu no domingo e seu corpo foi encontrado no fim da tarde desta segunda (23). Ele é a 19ª morte no estado de São Paulo desde dezembro de 2025.

Natividade da Serra é vizinha de Ubatuba (imagem em destaque), cidade do litoral norte paulista que também sofreu com tempestades no final de semana e teve duas mortes em um naufrágio. As prefeituras de Ubatuba e Peruíbe decretaram estado de emergência.

Também estão em estado de atenção cidades do interior de São Paulo como Campinas e Sorocaba. O mesmo vale para a região metropolitana de São Paulo, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba. São Paulo, capital, também tem previsão de chuvas para esta terça.

Segue a relação das vítimas desde dezembro no estado, segundo a Defesa Civil:

homem, em 10/12/25 – Campos do Jordão: deslizamento mulher, em 10/12/25 – São Paulo (Zona Leste): queda de muro mulher, em 12/12/25 – Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus homem, em 13/12/25 – Juquitiba: descarga elétrica homem, em 14/12/25 – Bauru: enxurrada homem, em 16/12/25 – Ilhabela: queda de muro homem, em 16/12/25 – Ilhabela: enxurrada homem, em 19/12/25 – Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada homem, em 29/12/25 – Franca: desabamento do telhado de um galpão mulher, em 14/01/26 – Taubaté: queda de árvore sobre veículo homem, em 16/01/26 – São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada mulher, em 16/01/26 – São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada homem, em 25/01/26 – São Paulo (Zona Norte): enxurrada homem, em 29/01/26 – Piracicaba: enxurrada mulher, em 07/02/26 – Salto: desabamento de muro homem, em 08/02/26 – Indaiatuba: cabeça d’água mulher, em 16/2/26 - São Paulo - enxurrada criança, em 18/2/26 - Pirassununga - queda de árvore sobre residência homem, em 23/02/26 - Natividade da Serra: desabamento