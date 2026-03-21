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Meio Ambiente

Capivara é agredida na zona norte do Rio e autores são presos

Seis homens e dois menores atacaram o animal com barras de ferro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/03/2026 - 17:16
Rio de Janeiro
Espécies nativas de mamíferos silvestres em parques urbanos do Rio. - Capivara. Foto: Divulgação/UVA
© Divulgação/UVA/Arquivo

Já estão presos os seis homens que, armados de pedaços de pau e barras de ferro, agrediram, na madrugada deste sábado (21), uma capivara que caminhava sozinha pela orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, bairro nobre da Ilha do Governador, zona norte do Rio.

Em rápida ação, os policiais civis da 37ª delegacia policial (Ilha do Governador) prenderam, no início da tarde, os seis envolvidos no ataque ao roedor. Eles foram localizados na região do Guarabu, na Ilha do Governador, próximo ao local onde ocorreram as agressões brutais. Além dos seis, mais dois menores, que também participaram da violência, foram apreendidos.

De acordo com testemunhas que filmaram a ação, o ataque ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando o grupo cercou o animal e passou a agredi-lo com barras de ferro e pedaços de madeira, causando graves ferimentos. As imagens registradas por câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação dos envolvidos.

Após o crime, as equipes iniciaram investigações, que resultaram na localização e detenção do grupo. A capivara sofreu várias escoriações pelo corpo, principalmente na região da cabeça. 

Ela foi resgatada depois de se esconder sozinha num terreno vazio, que fica perto do local das agressões, e encaminhada para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Estácio, na Vargem Pequena, zona sudoeste do Rio. O hospital também funciona como clínica-escola dos alunos que cursam medicina veterinária na universidade.

De acordo com a polícia civil, os seis adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. As investigações seguem para o completo esclarecimento do caso.

Agressão, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres é considerada crime ambiental no Brasil, regido principalmente pela Lei de Crimes Ambientais.

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