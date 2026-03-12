Meio Ambiente
Chuva provoca desalojamentos e inundações em Peruíbe, litoral de SP
Ubatuba também teve complicações
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 08:58
São Paulo
Versão em áudio
Um grande volume de chuvas nesta noite de quarta (11) para quinta-feira (12) causou estragos em Peruíbe e Ubatuba, cidades do litoral paulista.
Peruíbe, no litoral sul, foi atingida por chuvas intensas e vendaval, fenômenos que causaram alagamentos em diversos pontos da cidade, que está em estado de atenção.
Duas pessoas foram desalojadas e há 70 desabrigadas, segundo informações da Defesa Civil de São Paulo. Não há vítimas. Peruíbe recebeu 61 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.
Ubatuba, no litoral norte, também registrou grande volume de chuvas nesta quarta. Uma árvore caiu na estrada Archisio Ceschi, que foi removida pela equipe da prefeitura. Um poste de energia também caiu na via principal do bairro Rio Escuro.
