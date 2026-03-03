logo ebc
Fenômeno da Lua de Sangue foi visto hoje na Região Norte

Alinhamento do Sol, Terra e Lua só ocorre durante a lua cheia
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 15:55
Rio de Janeiro
A full moon rises behind N Seoul Tower in Seoul, South Korea, March 3, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji
© REUTERS/Kim Hong-Ji - Proibido reprodução

O eclipse lunar total, que deixa a Lua com um tom avermelhado, fenômeno conhecido como Lua de Sangue, começou nesta terça-feira (3) às 5h44, horário de Brasília, e completou suas fases entre 8h04 e 9h02, quando a Lua já teria se posto no território nacional.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, na qual projeta sua sombra. Quando a Lua entra inteiramente na parte mais escura da sombra terrestre, conhecida como umbra, é que o satélite ganha a coloração avermelhada.

Esse alinhamento dos três corpos celestes, Sol, Terra e Lua, entretanto, só ocorre durante a lua cheia.

O eclipse lunar total tem quatro fases:

  • Eclipse Penumbral, quando a Lua entra na penumbra da Terra, resultando em um escurecimento sutil e quase imperceptível a olho nu;
  • Eclipse Parcial, quando a umbra (sombra escura) da Terra começa a cobrir o disco lunar, criando um efeito de mordida na Lua e tornando o fenômeno visível;
  • Início da Totalidade, em que a Lua inteira está imersa na umbra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, conhecida como Lua de Sangue devido à refração da luz solar na atmosfera terrestre; e
  • Máximo do Eclipse, quando a Lua está mais escura, em seguida a sombra começa a se afastar, finalizando a fase vermelha e iniciando a saída da umbra. 

O último eclipse lunar total foi visto no Brasil em 14 de março de 2025.

No Brasil, a Lua de Sangue apenas foi vista na Região Norte, segundo o diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves. A totalidade do fenômeno pôde ser apreciada nas Ilhas do Pacífico. 

“No Brasil, infelizmente, não. Mas quem estava na Região Norte, se o tempo estava bom, conseguiu ver, pelo menos, a Lua bastante encoberta antes de se pôr. A Lua estaria com um bom pedaço coberto, como uma lua crescente", explicou.

"O avermelhado que as pessoas chamam de Lua de Sangue não foi possível ver desta vez no Brasil”, acrescentou Signorini Gonçalves.

O diretor do Observatório do Valongo informou que no dia 28 de agosto a Lua vai estar 93% encoberta. “Não é um eclipse total, mas já deve ser suficiente para ver o tom avermelhado”, disse. 

Em média, os eclipses totais podem ser vistos a cada três anos, aproximadamente, de um determinado lugar, mas esse tempo pode variar bastante a cada vez. O próximo eclipse total visível no Brasil deverá ser no dia 26 de junho de 2029.

Edição:
Fernando Fraga
Lua de Sangue eclipse lunas Terra Sol Observatório do Valongo
