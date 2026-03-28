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Meio Ambiente

Defesa Civil paulista remove balão que caiu em casa em Carapicuíba

Órgão reforça alerta para o perigo da prática nesta época do ano
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/03/2026 - 15:33
São Paulo
São Paulo - 29/03/2026 - O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência envolvendo a queda de um balão na manhã deste sábado (28), em Carapicuíba. Foto: Divulgação/Defesa Civil SP
© Divulgação/Defesa Civil SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou ter acompanhado a retirada de um balão que caiu na manhã deste sábado sobre uma casa na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana.

A queda atingiu também a fiação elétrica próxima do imóvel, na Rua Ovídia Colão, e provocou um curto-circuito com início de incêndio. 

“A Defesa Civil orienta a população a não soltar balões e a denunciar a prática, reforçando que a prevenção é fundamental para evitar tragédias”, alertou o órgão, em nota.

As chamas foram rapidamente controladas e extintas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas e o local já foi vistoriado e liberado pela Defesa Civil do município, Polícia Ambiental e concessionária de energia.

“Esse tipo de ocorrência mostra que o risco não começa quando a estiagem se instala - ele já está presente. A soltura de balões, além de crime, pode provocar incêndios de grandes proporções e colocar vidas em risco”, alertou o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.

As chuvas irregulares no começo deste ano, influenciadas pelo fenômeno La Niña, impactaram na reposição dos reservatórios da região e podem levar a uma queda na resiliência ao fogo, com maior número e intensidade de focos de queimada.

A Defesa Civil estadual inicia, na próxima quarta-feira (1º), os treinamentos da Operação SP Sem Fogo, para capacitar agentes municipais na atuação durante a temporada de seca.

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Edição:
Fernando Fraga
soltura de balão Balão Defesa Civil Incêndio Carapicuíba
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